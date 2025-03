Recensione serratura smart Aqara U200, non perfetta ma fa il suo dovere

Pubblicità

Quando si parla di casa smart Aqara è uno dei brand più in rapida crescita, in grado di portare sul mercato svariate periferiche compatibili anche con l’ecosistema Matter. Oggi in prova Aqara U200 Smart Lock, la serratura intelligente pensata per abbracciare numerosi protocolli, se dotata di hub. I problemi non mancano, ma nel complesso fa il suo lavoro.

Unboxing

Uno dei primi pregi di questa serratura smart è la completezza della dotazione inclusa nella confezione di vendita. Non solo, infatti, nella confezione è presente la serratura smart, ma anche il keypad con impronte digitali, che servirà – per l’appunto – come metodo di blocco e sblocco della serratura.

Inoltre, la confezione include tutto il necessario per montare sin da subito la serratura: dagli adattatori per le diverse tipologie di porte e serratura, a quelli per adattare al meglio la chiave all’interno del cilindro della serratura smart.

Ancora, non manca la batteria rimovibile per la serratura, nonché le mini stilo per alimentare il keypad. Ancora, è presente perfino il chiavino per la corretta installazione, così da non doversi preoccupare di nulla.

Montaggio

Il montaggio della Aqara U200 è estremamente semplice e alla portata di tutti. Piuttosto che preoccuparsi di montarlo, è necessario essere certi che la propria porta sia compatibile. Sul sito ufficiale è disponibile una guida sulle verifiche da effettuare prima dell’acquisto. L’elemento da prendere in considerazione è, anzitutto, il cilindro che monta la propria porta.

Questo perché, è necessario che consenta l’apertura da fuori anche quando all’interno è inserita una chiave. E’ possibile utilizzare Aqara U200 anche se questa funzione di sicurezza non è disponibile, ma nel caso di malfunzionamento della serratura smart non sarà possibile aprire la porta dall’esterno con la chiave tradizionale.

Dopo aver verificato questi elementi, il montaggio richiederà appena pochi minuti. La prima cosa da fare è installare la placca in plastica che sorreggerà poi la serratura: per farlo è sufficiente adagiare la placca attorno alla parte esterna del cilindro e stringere le viti presenti con il chiavino in dotazione.

Fatto ciò, sarà sufficiente inserire la serratura nei perni che fuoriescono dalla placca, avendo cura di avvitare le tre viti, così da assemblare il tutto. Inserendo poi la batteria si potrà provvedere alla configurazione tramite applicazione.

La serratura elettronica misura circa 6,23 x 6,06 x 15,3 cm, mentre il tastierino ha dimensioni di 4,27 x 3,3 x 1,46 cm. Il tastierino è certificato IPX5, il che lo protegge efficacemente dagli spruzzi d’acqua. La serratura è alimentata da una batteria al litio ricaricabile, che si carica tramite il cavo USB-C verso USB-A incluso, mentre il tastierino viene alimentato con le quattro batterie AAA fornite nella confezione.

Primo abbinamento

Paradossalmente, abbiamo perso più tempo per l’abbinamento, che non per il montaggio. Aprendo l’app Aqara è subito possibile iniziare l’abbinamento di un nuovo accessorio.

Nel nostro test, abbiamo inizialmente accoppiato la serratura senza problemi; tuttavia, abbiamo riscontrato notevoli difficoltà durante l’abbinamento con l’Hub M3. Pur essendo l’hub immediatamente visibile e connesso all’app, sembrava che la comunicazione tra la serratura e l’hub non funzionasse correttamente.

Per un certo periodo, l’app segnalava l’hub come online, ma la serratura non veniva abbinata, permettendone lo sblocco solo tramite Bluetooth anziché a distanza, limitando così la funzionalità principale dell’hub.

Qualche problema lo abbiamo anche registrato nell’abbinare il sistema tramite Matter: in questo caso, l’abbinamento portava all’interno dell’App Casa di Apple solo l’hub, mentre la serratura non veniva abbinata. Rimandiamo ad un approfondimento successivo la connettività, mentre in questo articolo ci soffermiamo sull’utilizzo tramite app Aqara.

Da notare che l’abbinamento della serratura comporta automaticamente il riconoscimento del Keypad associato, senza dover abbinare una seconda periferica.

Funzionamento

Dopo l’abbinamento l’app richiederà di calibrare la serratura, offrendo la possibilità di calibrarla manualmente o in modo automatico. Abbiamo scelto questa seconda possibilità, riuscendo a primo tentativo, anche se le istruzioni a schermo, almeno nel nostro caso, sono servite a confonderci. Ed invece, è stato sufficiente cliccare continuamente sul tasto avanti per avere una configurazione pressoché ottimale.

Aqara U200 è rumorosa, soprattutto quando si sceglie la modalità di blocco e sblocco veloce. E’ possibile attenuare il problema riducendo la velocità di apertura e chiusura della porta, ma a dire il vero non abbiamo sentito questa necessità.

Quello che invece abbiamo notato subito è il funzionamento pressoché fluido e perfetto. Eravamo preoccupati che il sistema potesse faticare a girare la chiave, soprattutto nello scrocco finale, anche in considerazione che la porta blindata sul quale abbiamo testato la serratura, propone un ultimo scatto con un po’ di resistenza. Ed invece, Aqara U200 è sempre riuscita ad aprire completamente la porta senza faticare in alcun modo, e questo anche con batteria non totalmente carica.

Tramite l’app è possibile configurare diverse modalità di apertura: si può optare per uno sblocco che semplicemente attiva la serratura, mantenendo la porta chiusa, oppure per uno sblocco che ritrae la linguetta per alcuni secondi, facendo aprire automaticamente la porta.

Tuttavia, scegliendo quest’ultima opzione non è possibile sbloccare la porta a distanza mantenendola chiusa: se è presente lo scrocco finale, questo aprirà sempre la porta. In altre parole, se si apre la porta da remoto tramite l’hub per errore, la porta rimarrà aperta e dovrà essere chiusa manualmente. Al contrario, se si decide di non attivare l’apertura dello scrocco e la porta non dispone di un pomello esterno, l’unico modo per aprirla sarà l’uso della chiave.

Un ulteriore punto di forza è il tastierino: risulta essere il metodo più semplice per bloccare e sbloccare la serratura. Grazie al sensore per impronte digitali, l’operazione diventa estremamente intuitiva, rendendo superfluo l’uso di un tag NFC o di un Apple Watch. Sebbene quest’ultimo possa funzionare come chiave tramite Home Key, l’utilizzo dell’impronta risulta decisamente più comodo ed efficace.

Tra le funzionalità più apprezzabili anche la gestione utenti, che consente di creare fino a 50 profili con PIN, impronte e schede NFC, oltre a generare password monouso e impostare restrizioni per utenti temporanei. Altre opzioni includono la Modalità Night Latch, il blocco dopo tentativi errati e un sistema di Auto-Lock configurabile, sebbene l’auto-blocco non si attivi sempre come previsto.

Inoltre, c’è un sistema che consente di chiudere e aprire la serratura smart semplicemente girando leggermente il pomello di Aqara U200.

Se l’Aqara U200 si limitasse all’adattatore del chiavistello, sarebbe difficile consigliarla. Tuttavia, il tastierino è il vero punto di forza, grazie alle sue numerose modalità di sblocco, ai profili utente e ad altre funzionalità avanzate. Con un sensore di impronte digitali reattivo, tasti che richiedono una pressione sufficiente a evitare input accidentali e l’opzione per codici monouso, il tastierino trasforma l’U200 in un prodotto di qualità per la smart home.

Conclusioni

L’intero Kit di Aqara vale sicuramente quel che costa. Sebbene ci siano alcuni problemi nella configurazione iniziale, soprattutto con l’hub, il vero punto di forza è rappresentato dal tastierino e alle numerose modalità di sblocco consentite, ai profili utente e ad altre funzionalità avanzate.

Il sensore di impronte digitali è reattivo e rimane la soluzione preferibile da utilizzare per bloccare e sbloccare la serratura. Per dovere di cronaca segnaliamo che anche il bluetooth dello smartphone si connette sempre velocemente e consente lo sblocco, mentre con l’hub installato è possibile utilizzare funzionalità avanzate, come lo sblocco da remoto, le notifiche in app e HomeKey con Apple Watch.

Pro

Dotazione Completa

Montaggio Semplice

Keypad

Funzionamento Fluido

Gestione Utenti

Contro

Rumorosa

Problemi di Configurazione iniziali

Difficoltà nell’abbinamento iniziale con l’hub M3

Esteticamente non è la più elegante e compatta

Potete acquistare il kit serratura e tastierino su Amazon direttamente a questo indirizzo.

