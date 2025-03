Offerte di Primavera, Carpuride C98, schermo smart per CarPlay su qualunque auto a solo 80€

Pubblicità

Se avete sempre desiderato le funzionalità di Apple CarPlay o Android Auto nella tua auto ma la vostra auto non è dotata di un sistema di infotainment moderno, oggi potete comorare CARPURIDE C98 a 8€.

Questo accessorio potremmo definirlo uno schermo smart per automobile, in grado di aggiunge funzioni che sono tipicamente incluse in una vettura recente ma sono impossibili da avere su macchine, come quelle più vecchie, prive di uno schermo.

Qui abbiamo, infatti un schermo IPS HD da 9 pollici ottimo per visualizzare mappe, gestire la musica o rispondere alle chiamate in modo chiaro e immediato. Grazie alla risoluzione di 1024 x 600 pixel, le immagini sono nitide e la luminosità regolabile garantisce una buona visibilità sia di giorno che di notte.

CARPURIDE C98 si installa facilmente su qualsiasi veicolo. Potete fissarlo al cruscotto o al parabrezza con il supporto regolabile incluso, e l’alimentazione avviene tramite la presa accendisigari (12V-24V), quindi non servono cavi o interventi complessi.

Tra le caratteristiche

Supporto schede SD e USB per foto e video

Sensore di luminosità

Schermo semi curvo

Audio via Bluetooth, trasmissione FM, jack audio, speaker integrato

Montaggio con adesivo o ventore

Una volta acceso, potete collegarlo al tuo smartphone via Bluetooth 5.0, WiFi o tramite cavo USB per abilitare Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless o cablata. Potete anche utilizzare la funzione MirrorLink per duplicare lo schermo del telefono.

Con il CARPURIDE C98, è possibile ascolta musica preferita tramite Spotify, Apple Music o YouTube Music, rispondi alle chiamate in vivavoce con il microfono integrato, utilizza Siri o Google Assistant per impartire comandi vocali senza staccare le mani dal volante

Se l’auto non ha il Bluetooth, potete anche trasmettere l’audio direttamente alla tua autoradio tramite il trasmettitore FM o utilizzare il cavo AUX da 3,5 mm.

CARPURIDE C98 è in offerta a 80,47 €, poco più di un buon dispositivo per Carplay Wireless senza schermo