xAI compra X, acquisizione per rivoluzionare l’AI

xAI ha comprato la piattaforma social X una transazione in azioni, valutando xAI a 80 miliardi e X a 33 miliardi, ovvero “45 miliardi meno 12 miliardi di debito”.

“Dalla sua fondazione due anni addietro, xAI è rapidamente diventato uno dei principali laboratori di AI nel mondo, creando modelli e data center con una velocità e una portata senza precedenti”, ha scritto Musk in un post su X. E ancora: “Oggi facciamo ufficialmente il passo per combinare dati, modelli, elaborazione, distribuzione e talento. Questa combinazione sbloccherà un immenso potenziale unendo la capacità e l’esperienza di intelligenza artificiale avanzata di xAI con l’enorme portata di X”.

@xAI has acquired @X in an all-stock transaction. The combination values xAI at $80 billion and X at $33 billion ($45B less $12B debt).

Since its founding two years ago, xAI has rapidly become one of the leading AI labs in the world, building models and data centers at…

