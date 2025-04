Mai più grovigli con i cavi magnetici USB-C e Lightning di Magtame, ora in sconto

Pubblicità Chi cerca un cavo che unisca ordine, durata e ricarica veloce può trovare una risposta concreta nei cavi Magtame magnetici retrattili, ora in offerta su Amazon: la versione USB-C su Lightning, normalmente proposta a 14,99€, è scontata del 10% e si può acquistare a 13,49€. La versione USB-C su USB-C, invece, passa da 19,99€ a soli 13,99€ con il 30% di sconto. Il punto forte di questi cavi è il design magnetico a spirale, che consente di avvolgerli facilmente in anelli ordinati da 2, 4 o più giri. I magneti integrati nel rivestimento evitano grovigli, rendendoli perfetti da usare in mobilità o in ambienti dove l’ordine conta, come la scrivania di lavoro o il cruscotto dell’auto. Il rivestimento piatto e intrecciato in nylon garantisce una resistenza superiore alla media, proteggendo da piegamenti e usura quotidiana. Il cavo è flessibile ma robusto, e il formato piatto aiuta ulteriormente a evitare nodi. Dal punto di vista tecnico, entrambi i modelli supportano la ricarica rapida: fino a 30W per il Lightning e fino a 60W per l’USB-C, compatibili con lo standard Power Delivery. Perfetti quindi per caricare velocemente smartphone, tablet e anche notebook compatibili. La versione USB-C su Lightning è inoltre certificata MFi, quindi pienamente compatibile con i dispositivi Apple, dagli iPhone più recenti fino ai modelli precedenti. Nessun messaggio d’errore, sincronizzazione affidabile e ricarica ottimizzata, grazie al connettore C94. La versione USB-C su USB-C, invece, è pensata per offrire la massima versatilità: funziona perfettamente con i nuovi iPhone, iPad Pro, MacBook Air, Galaxy, Pixel, Nintendo Switch e qualsiasi altro dispositivo USB-C, sia per la ricarica sia per il trasferimento dati. Questi cavi costerebbero 14,99€ per il modello USB-C su Lightning e 19,99€ per quello USB-C su USB-C, ma costano 13,49€ e 13,99€ grazie a uno sconto attivo su Amazon. Per avere il prezzo dovete applicare il coupon

