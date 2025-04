Tim Cook aspetta i bracci robot AI per costruire iPhone in USA

Come mettere d’accordo i dazi di Trump (Apple graziata temporaneamente) con la produzione su vastissima scala possibile in Cina e India: secondo quanto riporta il Segretario del Commercio USA, Tim Cook e Apple potranno spostare la produzione di iPhone in USA grazie a bracci robot e alla rivoluzione industriale AI.

Le dichiarazioni del CEO di Apple non sono dirette, ma riportate dal Segretario USA, così occorre filtrare il tutto dal messaggio politico dell’amministrazione Trump.

Intervistato da CNBC il Segretario USA Howard Lutnick dichiara di aver parlato recentemente con Tim Cook circa la produzione di iPhone in USA. A suo dire il CEO di Apple starebbe aspettando bracci robotici sufficientemente avanzati, presumibilmente controllati con AI, in grado di raggiungere la precisione e anche l’implementazione su vasta scala necessari per poter costruire iPhone.

L’intervistatore domanda come Apple potrebbe portare la produzione di iPhone in USA e in risposta Lutnick riporta a memoria quanto Tim Cook avrebbe dichiarato:

«Ho bisogno di bracci robotici per farlo su una scala e con una precisione tali da poterlo portare qui. E il giorno in cui li vedrò disponibili, li porterò qui, perché non mi piace assumere tutte queste persone straniere. Questo è il mio rischio più grande».

Come anticipato le frasi attribuite a Cook dal Segretario USA vanno accolte con molta cautela. Il riferimento agli stranieri in realtà è associato ai rischi di scioperi, o come accaduto con i blocchi di produzione durante la pandemia Covid.

Richiamando un divertente video generato con AI in cui si vedono statunitensi corpulenti che cercano di posizionare viti microscopiche negli iPhone, Lutnick dichiara che le sue parole sono state travisate.

Questo perché grazie alla rivoluzione industriale AI gli statunitensi beneficeranno di molti più posti di lavoro, ma non alle catene di montaggio, ma come tecnici specializzati nel controllo di macchine e robot AI in fabbriche di nuova generazione.

Sembra che l’amministrazione Trump abbia assimilato completamente messaggio e obiettivi dei tecnocrati statunitensi. In molte nazioni è previsto che l’invecchiamento della popolazione e il crollo demografico porteranno alla scarsità di manodopera e di forza lavoro entro pochi anni.

Mentre molti temono conseguenze devastanti per lavoro e impieghi umani, alcuni imprenditori ed esperti AI vedono in queste tecnologie applicate alla robotica la soluzione al problema.

