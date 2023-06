Coupon su due cavi USB-C 100W, perfetti per Mac e telefoni Android a 6,50€

Se avete bisogno di abbondanza di cavi di riserva per ricaricare un Mac non c’è occasione migliore di quella offerta oggi da Safuel che presenta un pacchetto di due cavi con connettore angolato a solo 6,50€ grazie ad un codice sconto.

Questi cavi, come detto, sono perfetti per il mondo Mac oltre che per tanti altri dispositivi che si ricaricano via USB-C. Sono ben costruiti, hanno una copertura in tessuto rinforzato in fibra di aramide e una testa in metallo rivestita di plastica morbida.

Stiamo parlando di cavi ottimi, come detto, per il mondo dei computer della Mela. Sono infatti in grado di portare fino a 100W che è la potenza ideale per una ricarica rapida dei computer della Mela. Non tutti i cavi USB-C rispettano questa fondamentale specifica.

Si tratta di cavi ottimi anche per il mondo dei dispositivi da tasca o da borsa. Sono interessanti, ad esempio, per un iPad. Nel mondo Android dove la ricarica degli smartphone avviene via USB-C diventano indispensabili se si vuole avere la massima velocità di ricarica.

Proprio nello scenario del mobile entra in gioco anche la particolare forma del connettore. È angolato e per questo riduce l’occupazione dello spazio.

L’offerta è davvero “top” (per usare un modo di dire). Al prezzo di 6,50 euro si comprano due cavi da due metri l’uno quando un singolo cavo di questa qualità costa di solito almeno una decina di euro.

Per avere il prezzo cliccate qui e selezionate il coupon sconto al 50%