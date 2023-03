Offerte di primavera, Dreame W10, il robot per la casa con super batteria e LiDAR a meno di metà prezzo

Se volete quello che si presenta come uno dei robot per la pulizia per la casa più evoluti del mondo, le offerte di primavera vi offrono una occasione imperdibile: Dreame W10 a solo 599€ invece che a 1289,99€

Quello di cui parliamo è, come detto, uno dei robot per la pulizia per la casa con il maggior contenuto tecnologico del momento. Dreame W10 è un incredibile dispositivo che pulisce la casa con una potenza di aspirazione paragonabile a quella di un eccellente aspirapolvere, 4000 Pa, che spazza con due spazzole rotanti e una principale da quasi venti centimetri di lunghezza e per giunta lava anche il pavimento.

Questa funzione di lavaggio non è solo qualche cosa di accessorio ma funzionale. Il serbatoio contenuto nella stazione di ricarica del Dreame W10 contiene ben 4 litri. Quello dell’acqua di risulta da pulizia è anch’esso di quattro litri. In più un sistema interno alla stazione di ricarica asciuga le spazzole per evitare problemi di cattivi odori provocati dalle muffe.

Uno dei grandi punti di forza è nella batteria. Si tratta di ben 6400 mAh che garantiscono un paio di ore di lavoro, sufficienti per la pulizia di grandi aree. Ovviamente il Dreame W10 torna automaticamente alla carica quando la batteria è scarica e riprende a pulire se non ha ancora terminato dopo la ricarica.

Il sistema di mappatura è il più evoluto del moìmento. Adotta la navigazione LDS Lidar avanzata, con l’ultimo algoritmo ad alta intelligenza per una scansione rapida, mappatura dinamica e accurata, pianificazione del percorso efficiente. Questo grazie al corpo a forma di D del Dreame W10 la capacità di evitare ostacoli alti fino a 1,8 cm lo rende praticamente inarrestabile.

Il Dreame W10 costerebbe 1289,99 €. È stato scontato parecchie volte nelle passate settimane ma non è mai sceso a 599 €. A questo prezzo praticato per le offerte di primavera è un vero affare