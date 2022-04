Offerte di primavera OPPO: smartphone, auricolari e band fino al 50% di sconto

Iniziano le offerte di primavera su Amazon, con i brand più interessanti che scontano alcuni prodotti di successo, con sconti che possono arrivare anche al 50%. Partiamo con OPPO, uno dei brand che più negli ultimi anni ha saputo attirare l’attenzione degli utenti. In sconto su Amazon smartband, auricolari true wireless e smartphone.

La vetrina ufficiale OPPO su Amazon è ricca di prodotti, ma quelli che vi elenchiamo in questo articolo fanno parte dello speciale evento sconti di primavera. Tra i prodotti più interessanti in sconto lo smartphone OPPO A76, un medio gamma dal design davvero accattivante e moderno, in grado di offrire caratteristiche tecniche impostanti, come la finitura OPPO Glow sul retro, e un display HD da 6,56 pollici, con una frequenza di aggiornamento a 90Hz e una di campionamento tattile a 180Hz.

OPPO A76 è dotato di una batteria da 5000 mAh che in appena 5 minuti di ricarica garantisce oltre 3 e ore e mezza di conversazione. All’interno, il terminale è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 680, con una combinazione di memoria e storage 4GB+128GB.

Solitamente costa 349 euro, ma al momento su Amazon si acquista a 199,99 euro.

Ancora, tra le offerte anche la gamma OPPO Reno6, che include anche il modello Pro. Entrambi gli smartphone sono dotati del design con finitura OPPO Glow, con il modello Pro alimentato dal processore Snapdragon 870 5G, mentre OPPO Reno6 5G combina funzionalità e accessibilità, con connettività 5G, supporto AI e un ampio display AMOLED

Dotati di un design squadrato, sono tra gli smartphone con una forte personalità, che si fanno apprezzare e rinascere all’interno del panorama. Anche in questo caso gli sconti sono importanti, perché il modello standard, con processore Dimensity 900 passa da 499 a 409 euro, mentre il Pro passa da 799 a 619 euro.

Ancora, tra le offerta anche la OPPO Band Sport, con display a colori da 1,1 pollici, supporto alla ricarica magnetica, schermo AMOLED, certificazione 5ATM, così da essere un ottimo compagno anche per il nuovo. Naturalmente, non disdegna altre funzioni come cardiofrequenzimetro, e possibilità di tracciare diverse attività fisiche. In questo caso lo sconto è del 50%, perché si acquista su Amazon a 24,99 euro.

In offerta anche gli auricolari true wireless Enco X e Air W32: queste ultime al 50% di sconto. Di seguito la lista completa dei prodotti OPPO in offerta su Amazon a meno delle varianti di colore che sono allo stesso modo disponibili

OPPO Band Sport Tracker Smartwatch con Display AMOLED a Colori 1.1" 5ATM Carica Magnetica, Impermeabile 50m, Pedometro Fitness Cinturino Cardiofrequenzimetro, Versione Italia, Colore Black In offerta a 24,99 € – invece di 49,90 €

sconto 50% – fino a 13 apr 22

sconto 50% – fino a 13 apr 22

OPPO Cover ORIGINALE, Custodia per cellulare Reno 6 16,3 cm (6.4″) Cover con Funzione Flash, Colore Blu In offerta a 29,99 € – invece di 49,90 €

sconto 40% – fino a 13 apr 22

OPPO Enco Air W32 Auricolari True Wireless, Bluetooth 5.2, Ricarica Rapida, Cancellazione del rumore, Compatibilità Android e iOS, Padiglione In-Ear, IPX4, [Versione Italiana], Nero In offerta a 49,99 € – invece di 99,90 €

sconto 50% – fino a 13 apr 22

sconto 50% – fino a 13 apr 22

OPPO Enco X – Auricolari True Wireless, Qualità Dynaudio, Ricarica Wireless, Bluetooth 5.2, 3 Microfoni, Controlli Touch, Cancellazione del rumore, Android e iOS, IP54, Bianco [Versione Italiana] In offerta a 99,99 € – invece di 179,99 €

sconto 44% – fino a 13 apr 22

sconto 44% – fino a 13 apr 22

OPPO Enco X – Auricolari True Wireless, Qualità Dynaudio, Ricarica Wireless, Bluetooth 5.2, 3 Microfoni, Controlli Touch, Cancellazione del rumore, Android e iOS, IP54, [Versione Italiana], Black In offerta a 99,99 € – invece di 179,99 €

sconto 44% – fino a 13 apr 22

OPPO A76 Smartphone AI Doppia Fotocamera 13+2MP, Display 6.56? Refresh rate 90HZ LCD-HD+, 5000mAh, RAM 4GB + ROM 128GB espandibile fino 1TB), [Extra Garanzia 24+6 Mesi], Glowing Black In offerta a 199,99 € – invece di 249,49 €

sconto 20% – fino a 13 apr 22

sconto 20% – fino a 13 apr 22

OPPO A76 Smartphone AI Doppia Fotocamera 13+2MP, Display 6.56? Refresh rate 90HZ LCD-HD+, 5000mAh, RAM 4GB + ROM 128GB espandibile fino 1TB), [Extra Garanzia 24+6 Mesi], Glowing Blue In offerta a 199,99 € – invece di 249,49 €

sconto 20% – fino a 13 apr 22

OPPO Reno6 5G, Dual Sim, Mediatek 900, Display 6.43?? FHD+ AMOLED 90Hz Tripla Camera 64MP + 108MP, RAM 8GB Espandibile + ROM 128GB, 4300mAh con cavo dati Tipo-C [Versione Italiana], Stellar Black In offerta a 409,99 € – invece di 499,99 €

sconto 18% – fino a 13 apr 22

sconto 18% – fino a 13 apr 22

OPPO Reno6 5G, Dual Sim, Mediatek 900, Display 6.43?? FHD+ AMOLED 90Hz, Tripla Camera 64MP + 108MP, RAM 8GB Espandibile + ROM 128GB, 4300mAh, con cavo dati Tipo-C, [Versione Italiana], Artic Blue In offerta a 409,99 € – invece di 499,99 €

sconto 18% con Coupon Speciale = checkbox – fino a 13 apr 22

OPPO Reno6 Pro 5G, Qualcomm 870, Display 6.55?? FHD+ AMOLED 90Hz, Quad Camera 50+16+13+2MP, RAM 12GB Espandib.+ ROM 256GB, 4500mAh, Dual Sim, con cavo dati Tipo-C [Versione Italiana], Arctic Blue In offerta a 619,99 € – invece di 799,99 €

sconto 23% – fino a 13 apr 22

sconto 23% – fino a 13 apr 22

OPPO Reno6 Pro 5G, Qualcomm 870, Display 6.55?? FHD+ AMOLED 90Hz, Quad Camera 50+16+13+2MP, RAM 12GB Espandib. + ROM 256GB, 4500mAh, Dual Sim, con cavo dati Tipo-C [Versione Italiana], Lunar Grey In offerta a 619,99 € – invece di 799,99 €

sconto 23% – fino a 13 apr 22

