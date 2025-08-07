Forno microonde Candy Moderna Smart, solo 61,99 euro

Su Amazon trovate in offerta Candy Moderna CMGA20TNDB, pensato per semplificare la cucina quotidiana grazie a numerose funzioni integrate. Il costo è di 61,99€ invece di 160€

Design compatto e oltre 40 programmi automatici

Candy Moderna CMGA20TNDB si distingue per un aspetto sobrio ma moderno: il colore nero opaco e le manopole illuminate lo rendono adatto a cucine di ogni stile, dall’ambiente minimal alle soluzioni più tradizionali. Il punto forte del dispositivo è la presenza di più di 40 programmi automatici che semplificano la cottura. Il microonde imposta da solo tempi e potenza, permettendo di cucinare con un solo tocco primi, secondi, contorni o snack, anche per chi ha poca esperienza.

Funzione grill e sistema Autoclean

Oltre alla classica modalità microonde, questo modello integra una funzione grill utile per grigliare carne, pesce e verdure. Il calore diretto dall’alto garantisce una cottura uniforme e croccante, avvicinandosi ai risultati del forno tradizionale. Per quanto riguarda la manutenzione, il sistema Autoclean a vapore semplifica la pulizia: basta inserire un contenitore con acqua e attivare il programma per sciogliere i residui senza sforzo. Una soluzione pratica per chi vuole mantenere l’elettrodomestico pulito con il minimo impegno.

App hOn per assistenza e ricette

Con il supporto dell’app hOn, Candy Moderna CMGA20TNDB offre un’esperienza d’uso più completa: l’applicazione include ricette guidate, video tutorial, consigli di utilizzo e notifiche smart. È pensata per sfruttare al meglio le funzioni del microonde, anche con suggerimenti su tempi e modalità di cottura. Una risorsa utile per chi vuole sperimentare in cucina, seguire ricette passo-passo o ottimizzare la preparazione dei pasti con maggiore precisione.

Il prezzo di listino di Candy Moderna CMGA20TNDB è di 160€, ma oggi è proposto su Amazon a 61,99€, con uno sconto netto di 98€

