LEFANT M210, robot per la casa con tutto ma low cost, sconto a 89,99

Su Amazon trovate in offerta il LEFANT M210Robot Aspirapolvere Forte, indicato per la pulizia automatica della casa, anche in presenza di animali. Costa solo 89,99€ invece dei consueti 219,99€

Design compatto e tecnologia FreeMove 2.0

Il LEFANT M210 Robot Aspirapolvere Forte ha un corpo ultrasottile da 28 cm di diametro, progettato per muoversi agevolmente sotto letti, divani e mobili bassi. Grazie alla tecnologia brevettata FreeMove 2.0, il sensore a infrarossi integrato rileva l’ambiente circostante a 720° ed evita efficacemente collisioni o cadute. Il contenitore della polvere da 500 ml consente un uso settimanale senza dover svuotare frequentemente, mentre il sistema di filtrazione a doppio strato riduce il rischio di dispersione di polveri sottili.

Controllo smart e pulizia su misura

Attraverso l’app Lefant, è possibile gestire ogni funzione del robot da smartphone, anche a distanza. Il supporto per Google Assistant e Alexa consente inoltre di avviare la pulizia con comandi vocali. Sono disponibili sei modalità di pulizia: zigzag, casuale, spot, lungo i bordi, programmata e manuale. L’utente può anche scegliere tra tre livelli di potenza, adattando le prestazioni alla quantità di sporco presente.

Adatto anche a case con animali domestici

A differenza dei robot con spazzole a rullo, il LEFANT M210 impiega un sistema senza spazzole centrali, che riduce il rischio di aggrovigliamenti. Due spazzole laterali raccolgono peli e detriti, convogliandoli direttamente nella scatola interna. Questo lo rende indicato per chi ha cani o gatti in casa, facilitando la pulizia quotidiana di pavimenti in parquet, piastrelle o tappeti a pelo corto.

Il prezzo di listino è di 219,99€, ma oggi è disponibile su Amazon a 89,99€, con uno sconto del 59%

