Friggitrice ad aria G3 Ferrari G10171, solo 63 €

In offerta su Amazon trovate G3 Ferrari G10171 Friggisano, indicata per chi cerca una friggitrice ad aria efficiente e facile da usare, con specifiche pensate per risparmiare energia e cucinare in modo più sano. Costa solo 63,18€ invece di 99,90€,

Resistenza alogena e risparmio energetico

La G3 Ferrari G10171 Friggisano utilizza una resistenza alogena da 1200 W che riduce i consumi fino al 30% rispetto alle friggitrici ad aria tradizionali. Il sistema consente tempi di cottura più rapidi, ideali per preparazioni quotidiane. La capacità di 5 litri permette di cucinare fino a 1200 grammi di alimenti, rendendola adatta anche a nuclei familiari di medie dimensioni. Il contenitore con maniglia e rivestimento antiaderente semplifica l’uso e la pulizia.

Controllo visivo e utilizzo intuitivo

Grazie alla finestra trasparente e alla luce interna, è possibile monitorare la cottura senza aprire il coperchio, evitando dispersioni di calore. Il display digitale consente un’interazione chiara e immediata, mentre la temperatura può essere regolata con precisione da 80°C a 200°C. Il timer da 60 minuti offre flessibilità per diverse ricette, dalla carne alle verdure.

Otto programmi automatici per ogni esigenza

La G3 Ferrari G10171 include 8 programmi preimpostati pensati per alimenti specifici come pollo, pesce, crostacei, patatine, toast e hot dog. Ogni programma imposta automaticamente tempo e temperatura, facilitando l’uso anche a chi ha poca esperienza in cucina. Il risultato è una cottura uniforme e più leggera, senza bisogno di olio.

Prezzo scontato su Amazon

Il prezzo di listino della G3 Ferrari G10171 Friggisano è di 99,90€, ma al momento è disponibile a 63,18€ su Amazon, con uno sconto diretto di 36,72€ rispetto al prezzo originale.

Sto caricando altre schede...