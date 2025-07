Trascend ESD420, il disco perfetto per iPhone

Transcend ha annunciato il nuovo SSD portatile ESD420, una soluzione pensata specialmente per chi lavora in movimento e ha bisogno di uno spazio di archiviazione per i proprio iPhone.

Stiamo infatti parlando di un disco allo stato solido compatibile con il sistema MagSafe: grazie al magnete l’unità si aggancia saldamente ad iPhone diventando una naturale estensione dello smartphone.

Magnete integrato, backup immediato

Grazie al Magsafe, l’ESD420 resta saldo e comodamente applicato al dorso del telefono, magari durante uno shooting in esterna, mentre si viaggia o anche in un semplice meeting. L’SSD si aggancia in maniera intuitiva e permette di salvare video, foto o file direttamente dall’iPhone, senza bisogno di accessori o app esterne.

Dotato di interfaccia USB 20Gbps e tecnologia SLC cache, l’ESD420 raggiunge velocità di lettura e scrittura fino a 2.000 MB/s. Supporta la registrazione 4K ProRes direttamente su SSD, rendendolo ideale per videomaker e content creator che non vogliono scendere a compromessi sulla qualità.

Compatto, leggero e resistente

Con un peso di soli 48 grammi e dimensioni tascabili, l’ESD420 è davvero tascabile e può essere trasportato ovunque senza problemi e preoccupazioni. È stato testato per resistere agli urti secondo lo standard militare MIL-STD-810G, offrendo protezione anche in ambienti difficili o situazioni di lavoro critiche.

L’ESD420 protegge i dati con crittografia AES-256 e supporto a password personalizzate tramite software. In caso di smarrimento delle credenziali, è disponibile anche un sistema di recupero OTP per sbloccare l’unità in modo sicuro.

L’unità è plug-and-play e viene fornita con un cavo USB Type-C. Funziona con Windows, macOS, iOS, iPadOS e Android, ma anche con console e tablet. La compatibilità è quindi totale; per chi vuole una gestione avanzata dei dati è disponibile l’app Transcend Elite, gratuita per desktop e mobile.

Disponibile nelle colorazioni Champagne Gold e Space Gray, l’SSD arriva fino a 4TB di capacità, uno spazio più che sufficiente per archiviare video 4K/8K, librerie fotografiche e progetti multimediali senza preoccuparsi dei limiti di memoria.

Transcend ha scelto un approccio eco-friendly: il packaging è realizzato con materiali riciclabili, senza plastica, e con inchiostri ecologici. Anche il design compatto della confezione punta a ridurre l’impatto ambientale durante il trasporto.

L’ESD420 è prodotto a Taiwan e sottoposto a rigorosi test di qualità. Transcend offre una garanzia limitata di 5 anni.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare la pagina ufficiale: Transcend ESD420