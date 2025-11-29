Facebook Twitter Youtube
PUBBLICITÀ

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Sconti speciali » Black Friday, ghd Gold styling professionale a 249€
OfferteSconti speciali

Black Friday, ghd Gold styling professionale a 249€

Di Pubblicità
Black Friday, ghd Gold styling professionale a 249€ - macitynet.it

Amazon sconta oggi la ghd Gold, Piastra Capelli Professionale, un accessorio per lo styling quotidiano perfetto per eliminare l’effetto crespo. Il prezzo passa da 249€ a 177,99€.

Design arrotondato e piastre in ceramica

La ghd Gold si distingue per il corpo ergonomico e il fusto arrotondato, che facilita sia la lisciatura che la creazione di onde morbide. Le piastre basculanti sono rivestite in ceramica avanzata, progettata per distribuire il calore in modo uniforme su tutta la superficie. Il voltaggio universale la rende adatta anche ai viaggi, con spegnimento automatico dopo 30 minuti di inattività per una maggiore sicurezza d’uso.

Black Friday, ghd Gold styling professionale a 249€ - macitynet.it

Styling veloce e capelli visibilmente più lucidi

Grazie alla temperatura ottimale costante di 185°C, la piastra evita stress termici eccessivi mantenendo l’integrità del capello. I due sensori termici, integrati in ciascuna lamella, rilevano e controllano il calore 250 volte al secondo. Il risultato è uno styling più duraturo con meno passaggi, riducendo il rischio di danni e migliorando la brillantezza della chioma. La lunghezza del cavo girevole (2,7 m) permette libertà di movimento durante l’uso.

Adatta a tutti i tipi di capelli, la ghd Gold è pensata per l’utilizzo quotidiano anche su lunghezze medie e corte. Raggiunge la temperatura ideale in 25 secondi e consente un risultato uniforme grazie al controllo intelligente del calore. Il design compatto e leggero contribuisce alla maneggevolezza, rendendola una scelta adatta anche per chi ha poca esperienza con strumenti professionali.

Il prezzo su Amazon è ora 177,99€, in calo rispetto ai 249€ di listino.

Sto caricando altre schede...
Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

LE MIGLIORI OFFERTE BLACK FRIDAY con macitynet.it

CTA Black Friday 2025 [per Settimio] - macitynet.itSpeciali

Apple e dintorni

Memorie (HD, SSD, SD, micro SD e RAM)

Computer e Tablet, smartphone e accessori

Fotografia e Creatività

Audio-Video, TV, Speaker, Auricolari e Cuffie

Giochi e Gaming

Domotica e Sicurezza

Casa, Arredo, Giardino e Fai–da–te

Pulizia di casa

Cura della persona, Fitness, Salute e Bellezza

Auto, Moto, Viaggi e Campeggio

Cucina, Lavanderia e clima

Scorte, Detersivi e Alimenti

Prodotti e servizi Amazon

Chiudiamo rielencandovi tutti i link utili in questi giorni di offerte Black Friday:

Articolo precedente
Black Friday, le eleganti cuffie Sennheiser Momentum 4, autonomia infinita a 179,99 €
Articolo successivo
Black Friday, lo spazzolino elettrico Oral-B iO 2 in sconto del 65%: solo 44,90€

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.