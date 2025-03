Sconto sulla super action cam Insta360 X4, solo 475,99 euro

Pubblicità L’Insta360 X4, la più recente action camera a 360° dell’azienda, è ora disponibile su Amazon a un prezzo scontato di 475,99 €, rispetto al prezzo di listino di 559,99 € grazie ad un coupon. Dotata di una risoluzione 8K (7680 x 3840 pixel a 30 fps), la Insta360 X4 offre immagini incredibilmente dettagliate, ideali per catturare scene ad alta intensità. Le modalità di registrazione includono anche il formato 5,7K+ e 4K a 100 fps, perfetto per ottenere riprese fluide e suggestive in slow-motion. Dal punto di vista del design, la Insta360 X4 mantiene un’estetica simile al modello precedente, ma introduce migliorie sostanziali. Il touchscreen da 2,5 pollici, protetto da Corning Gorilla Glass, è ultra luminoso e reattivo, garantendo un’esperienza di utilizzo ottimale anche in condizioni di forte esposizione alla luce. Uno dei punti di forza di questa action cam è la batteria da 2.290 mAh, che offre fino a 135 minuti di autonomia in registrazione 5,7K a 30 fps, con un incremento del 67% rispetto alla precedente Insta360 X3. L’intelligenza artificiale integrata consente di migliorare la gestione delle inquadrature con funzioni come Deep Tracking, che mantiene sempre il soggetto al centro dell’immagine, e strumenti avanzati di editing automatico. L’Insta360 X4 è inoltre impermeabile fino a 10 metri, un valore che può essere esteso a 50 metri con l’utilizzo del case subacqueo (venduto separatamente). Grazie alla sua resistenza a temperature estreme, da -20°C a +40°C, è perfetta per qualsiasi avventura, che si tratti di esplorazioni subacquee o riprese in condizioni climatiche difficili. Dal punto di vista della connettività, la Insta360 X4 integra Bluetooth 5.2, WiFi a doppia banda (2,4 GHz e 5 GHz) e una porta USB-C, oltre a un giroscopio a 6 assi e 4 microfoni per una registrazione audio immersiva. È compatibile con iPhone 11 e modelli successivi (iOS 12 o superiore) e con dispositivi Android con chip Snapdragon 855, Kirin 990 o Exynos 2200 e versioni più recenti. Questa offerta su Amazon permette di acquistare la Insta360 X4 a 475,99 €, invece che 559,99 €. Per avere il prezzo cliccate sul coupon da 84€ che trovate nella pagina

