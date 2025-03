iPad Air M3 da 13 pollici da 512 GB, sconto del 24% e minimo storico

Pubblicità L’iPad Air M2 13″ scende a a mille euro, il minimo storico, nella versione da 512 GB. Parliamo proprio degli iPad Air di precedente generazione rispetto agli attuali, ma che di nuovo hanno solo il processore M3 e che costa il 25% meno. Ricordiamo che, se per quanto riguarda iPad Pro siamo di fronte, come abbiamo spiegato ai tempi del rilascio, ad un massiccio rinnovamento, per questa versione rispetto a quella con M1 di iPad Air, le innovazioni sono piuttosto modeste. L’iPad che vi presentiamo in sconto però, pur avendo specifiche di base identiche a quelle di M1, non solo cambia il processore ma si presenta anche con uno schermo da 13″ che rappresentava la vera novità di quella generazione. Oltre a questo ecco le differenze rispetto ad iPad Air M1 Videocamera frontale sul lato lungo

Wi-Fi 6e

Bluetooth 5.3

Compatibile Apple Pencil Pro

Memoria da 128 e 1 TB

Nuovi colori (Viola, Grigio, Galassia, Azzurro) Ora come detto Apple ha presentato gli iPad Air con processore M3. Qui nei nuovi c’è un’unica novità: il processore che è leggermente più veloce. Lo sconto di oggi che porta iPad Air da 13 con 512 GB di memoria a 1000,99 euro ed è un vero affare se volete un dispositivo con una buona memoria. Parliamo infatti di un tablet sostanzialmente identico ad iPad M3 in grado di soddisfare tutte le più avanzate esigenze e con prestazioni non troppo distanti da quelle di un iPad Pro, rispetto al quale costa la metà Il ribasso rispetto al modello attuale con M3 (che costa 1349 €) è di oltre il 24%. Click qui per comprare

Offerte Speciali Offerte di Primavera, MacBook Pro 14 M3 Pro da 1 TB a solo 2.379 € Su Amazon torna in sconto il MacBook Pro 14" con processore M3 Pro e disco da 1 TB. Un serio contendente di un MacBook Air da 15", con schermo migliore, più autonomia e lettore SD a solo 2379€.

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.