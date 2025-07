JBL Clip 5, originale speaker con moschettone a solo 44,99 €

Portabilità, autonomia e suono potente in movimento è il JBL Clip 5, uno speaker utile per ascoltare musica ovunque con un formato tascabile e resistente il cui prezzo scende da 44,99€ rispetto ai 69,99€ di listino

Design ultra compatto con moschettone integrato

JBL Clip 5 è uno speaker Bluetooth portatile progettato per essere agganciato facilmente a zaini, cinture o borse grazie al moschettone integrato ridisegnato. La struttura compatta e robusta lo rende adatto per l’uso quotidiano all’aperto, in viaggio o durante attività sportive. Le finiture sono ispirate allo street style, mentre la scocca garantisce protezione IP67 contro acqua e polvere, permettendo l’utilizzo in ambienti umidi o sabbiosi come piscina, doccia o spiaggia.

Audio JBL Pro con funzione Auracast

Nonostante le dimensioni ridotte, JBL Clip 5 integra la tecnologia JBL Pro Sound, che assicura bassi incisivi e un suono nitido. È possibile ampliare l’esperienza sonora collegando in modalità wireless più diffusori compatibili con JBL Auracast, oppure abbinare due Clip 5 per ottenere un audio stereo. Questa funzione consente di adattare il dispositivo anche a piccole feste o ambienti più ampi, mantenendo la compattezza e la semplicità del sistema portatile.

Riproduzione estesa con Playtime Boost

La batteria interna ricaricabile offre fino a 12 ore di autonomia continua, a cui si possono aggiungere 3 ore extra attivando la funzione Playtime Boost, utile per sessioni prolungate senza dover ricaricare. Il dispositivo si ricarica tramite USB-C e viene fornito con guida rapida e scheda di sicurezza. Il controllo della musica è semplice e diretto, pensato per un uso immediato anche in movimento.

JBL Clip 5 è disponibile su Amazon a 44,99€, in calo rispetto al prezzo di listino di 69,99€

Sto caricando altre schede...