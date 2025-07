Estate tranquille e senza zanzare con la lampada che le fulmina in sconto a 27,99 €

Infastiditi dalle zanzare? Aspirate a serate tranquille in terrazza o in giardino? Ora pptete comprare a solo 27,99€ invece di 39,99€ su Amazon un lampada antizanzare elettrica da 20W, progettata per eliminare efficacemente insetti volanti in ambienti interni ed esterni,

La struttura di questo accessorio si basa sula azione UV e alla griglia ad alta tensione da 4500V, incapsulate in una struttura in ABS e rete metallica, materiali resistenti alle alte temperature, ai graffi e all’usura. Il sistema a griglia elettrostatica garantisce l’eliminazione immediata degli insetti al contatto, senza bisogno di sostanze chimiche. Il livello di impermeabilità IPX4 consente l’utilizzo anche in ambienti esterni e in condizioni di umidità o pioggia leggera, rendendolo adatto a giardini, verande, cucine e camere da letto.

Grazie al design a 360 gradi, l’apparecchio attira gli insetti da ogni direzione in un raggio ampio, proteggendo efficacemente aree domestiche o all’aperto. Il funzionamento silenzioso non interferisce con il riposo notturno, mentre la griglia interna con spazi ridotti impedisce il contatto accidentale, aumentando la sicurezza soprattutto in presenza di bambini e animali domestici.

L’apparecchio è pensato per semplificare la manutenzione: dispone di un vassoio di raccolta estraibile in cui finiscono gli insetti eliminati. Il vassoio può essere facilmente rimosso e pulito con la spazzola inclusa o sciacquato con acqua. Il manico integrato permette inoltre di appenderlo a parete o posizionarlo su superfici piane a seconda delle esigenze.

Costerebbe 39,99 €, spesso è scontato ma oggi o comprate a 27,99 € Basta appicare il coupon del 30%

