Ecco la vetta della Val Gardena intasata per colpa di Apple

Durante la presentazione dell’iPhone 15 nel settembre 2023, per mostrare la qualità delle fotocamere del dispositivo APple ha mostrato l’immagine del Seceda, vetta del Gruppo delle Odle in Val Gardena sopra Ortisei, una immagine che potrebbe essere stata scattata dal’amministratore delegato di Apple, Tim Cook, durante un suo soggiorno in Alto Adige nei mesi scorsi.

Il Corriere della Sera riferisce da tempo di ore di code «infinite» per la funivia, con persone in fila alla stazione intermedia di Furnes per salire sul Seceda, disposte a rimanere per ore sotto il sole in attesa della funivia.

Christina Demetz, responsabile marketing e comunicazione di Dolomites Val Gardena, spiega che la causa dell’attuale sovraffollamento non è frutto delle strategie di promozione del territorio. «È successo tutto da solo. Prima due presentazioni Apple — un iPhone e un tablet — hanno usato immagini delle Odle come sfondo. Poi Instagram ha fatto il resto.

E ancora: “Il Seceda è entrato nella bucket list di chi vuole “quella” foto. Ma questo non è il turismo che promuoviamo noi». Demetz parla infatti di due turismi diversi: da un lato, l’ospite che sceglie la Val Gardena per una vacanza autentica, fatta di cultura, natura e rispetto; dall’altro, il visitatore “Instagram”, che arriva da avrie parti del mondo, resta però un giorno solo, il tempo di scattare una foto e riparte.

«Abbiamo visto che questo turista non conosce la nostra montagna, non sa nulla di noi. E non sa nemmeno cosa può o non può fare. Così abbiamo introdotto i Dolomites Rangers, presenti nei punti critici come il Seceda per informare e sensibilizzare i visitatori».

Il problema dell’overtourism

Il mondo intero si trova a fare i conti con un turismo sempre più numeroso e sempre meno distribuito e tra le possibili soluzioni, quella di adottare il numero chiuso. Anche l’assessore provinciale al Turismo Luis Walcher sembra favorevole. «Negli ultimi giorni c’è stato un aumento impensabile e dobbiamo introdurre un sistema di management sul modello di Braies. Bisognerà parlare con il Comnen per definire il periodo, ma in qualche modo bisogna contingentare gli accessi».

L’overtourism è il problema più grave del turismo italiano. Si stima che il 70% dei turisti (tra di loro, solo cinque nazionalità rappresentano il 55% dei soggiorni stranieri: il 15% dagli Stati Uniti, Germania 12%, Francia 11%, Regno Unito 10% e dal Canada 7%) si concentra sull’1% del territorio italiano (a elaborare dati consolidati Banca d’Italia e Istat è stata The Data Appeal Company).