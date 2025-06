Il robot per la casa Lefant M1, naviga con Lidar e lava ad appena 149,99 €

Il robot per la casa Lefant M1, naviga con Lidar e lava ad appena 149,99 €

Pubblicità Un altro robot aspirapolvere e lavapavimenti ad un prezzo eccezionale. Questa volta è il Lefant M1 con mappatura LiDAR che si Amazon viene proposto a 149,99€ su Amazon invece di 419,99€. Il sistema di navigazione LDS con algoritmi SLAM, che non si trova su prodotti in questa fascia prezzo, permette al Lefant M1 di creare una mappa dell’ambiente con una precisione del 99,99%. Questo consente una pianificazione ottimale dei percorsi di pulizia, visibile in tempo reale tramite app. Il robot salva la mappa dell’ambiente e il controllo delle aree da pulire, purché sia connesso a una rete Wi-Fi a 2,4 GHz. Com se il Lidar non bastasse il Lefant M1 combina aspirazione e lavaggio con un serbatoio dell’acqua da 160 ml e un contenitore per la polvere da 520 ml. La pompa peristaltica e la regolazione su tre livelli della quantità d’acqua garantiscono una distribuzione costante, particolarmente utile su superfici delicate come il parquet. Le quattro modalità di pulizia selezionabili tramite app – automatica, per area, a punto fisso e manuale – consentono una gestione flessibile in base alle esigenze quotidiane. Con una potenza di aspirazione di 4000 Pa, il robot M1 è progettato per affrontare polvere, peli e detriti su tappeti e pavimenti duri. La regolazione a tre livelli dell’intensità di aspirazione e la tecnologia FreeMove 3.0 con sensori a infrarossi anti-collisione 6D assicurano un utilizzo sicuro ed efficace, evitando urti e cadute. Il prezzo di appena 149,99 euro è straordinario se si considera che parliamo di un robot per la pulizia con tracciamento Lidar e funzione di lavaggio. Del resto questo dispositivo costava di listino più di 500 euro. Sto caricando altre schede...

Offerte Speciali Airtag al minimo storico, solo 27,50 € Su Amazon l'Airtag in confezione da scende al prezzo più basso. Pagate il pacchetto da uno solo 27,50 euro,

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.