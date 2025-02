Amazft Active 2 monitora la salute e oltre 160 sport a prezzo stracciato

Pubblicità

Fin dalla presentazione al CES 2025 per il lancio USA Amazft Active 2 ha suscitato interesse per l’incredibile mix di funzioni avanzate per salute e sport, il tutto proposto a prezzi super abbordabili: ora lo sportwatch da battere è disponibile anche in Italia e in Europa.

I punti di forza derivano dall’aver mutuato sensore e funzioni avanzate prima riservate solo ai modelli di fascia superiore, in abbinamento al nuovo sistema operativo Zepp OS 4.5.

Il dispositivo monitora diversi parametri tra cui variabilità della frequenza cardiaca HRV, frequenza cardiaca a riposo, qualità del sonno e della respirazione, livello di stress e anche la fatica fisica e mentale con il punteggio Readiness Score.

Impressionante il supporto a oltre 160 modalità sportive, inclusi allenamenti avanzati per corsa, valutazione degli esercizi di forza, padel e persino HYROX la disciplina in più rapida crescita l mondo, quest’ultima con due modalità dedicate per allenamento e competizioni.

L’utente può personalizzare quadranti e schermate per avere sempre sottocchio i parametri di allenamento desiderati e può conare anche su mappe offline gratuite. Dopo l’allenamento, l’attivazione muscolare e il resoconto dell’allenamento sono visibili nell’app Zepp App.

Oltre al supporto gratuito dell’assistente basato su AI Zepp Coach per piani di allenamento personalizzati è anche possibile condividere i dati di allenamento e salute con le principali piattaforme terze parti, inclusi Apple Salute, Google Fit, Strava, komoot, Health Connect, e TrainingPeaks.

Amazft Active 2 è anche il primo modello del marchio dotato di sistema operativo Zepp OS 4.5 che porta l’assistente vocale per lettura notifiche, annunci, suggerimenti di risposta in WhatsApp su iOS e per gli SMS con Android, trascrizione e sintesi di memo vocali.

Il novo sistema porta una tastiera migliorata con input sia testuali che vocali e il supporto per caratteri speciali per Italiano e altre lingue, mentre gli emoji supportati aumentano da 1.300 fino a 3.000.

Le funzioni di accessibilità offrono sei livelli per la dimensione del testo e la lente di ingrandimento. Infine, se abbinato ad Android, il centro notifiche ora mostra le immagini, come per esempio dalle videocamere di sicurezza.

Offre fino a 10 giorni di autonomia con impiego standard oppure circa 5 giorni con uso intensivo delle modalità sportive.

Amazft Active 2, prezzi e disponibilità

Il modello Standard è proposto a 99 euro, mentre costa 129 euro la versione Premium con vetro zaffiro, cinturino sportivo aggiuntivo e Zepp Pay per pagamenti contactless: si può già acquistare da questa pagina di Amazon.