Prime Day, Manfrotto Pixi, cavalletto top per smartphone a 20,99 €

Uno dei migliori cavalletti per fotocamere e smartphone sul mercato in occasione della festa degli sconti Prime è in offerta ad un prezzo speciale. Parliamo del Manfrotto Pixi che trovate su Amazon per le offerte Prime a solo a 20,99 €

Il Pixi è un mini-cavalletto che ha fatto la storia. Nasce per fotocamere compatte ma che può essere usato anche per il mondo degli smartphone proprio grazie ad un’attacco universale in versione basic o in versione Pro. Il risultato è un supporto versatile, stabile e universale e ha una notevole (per la dimensione del dispositivo) testa a sfera. In pratica risponde a tutte le caratteristiche che un cavalletto come questo dovrebbe avere.

Il Pixi è stato oggi superato da Pixi Evo e Amazon può ora mettere in commercio la versione precedente che resta eccellente ad un prezzo superlativo. Lo consigliamo a tutti coloro che vogliono avere un accessorio tradizionale che può essere usato anche con una mirrorless. Da segnalare che può essere usato anche come impugnatura per le riprese di video.

Il prezzo di 20,99€ è eccellente. Per abbinarlo ad uno smartphone potete comprare MCLamp la specifica ganascia che è anche questa in sconto.