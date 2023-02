Manfrotto Pixi Evo, treppiede da tavolo con gambe estensibili

Vi abbiamo già parlato del treppiede da tavolo Manfrotto Pixi in occasione di una promozione ancora in corso su Amazon, ma di questo formidabile accessorio fotografico esiste anche una versione Evo ancora più performante.

Sebbene esteticamente possono sembrare quasi identici, in realtà alcuni piccoli accorgimenti li rendono estremamente diversi, soprattutto dal punto di vista delle prestazioni.

Mentre la sua versione base si può fissare soltanto a 13,5 centimetri, il modello Manfrotto Pixi Evo può raggiungere diverse altezze, da una minima di 10,5 centimetri a una massima di 20 centimetri, il che lo rende molto più versatile specie quando si vogliono realizzare video e scatti ravvicinati a precise altezze.

Inoltre ha una capacità di carico maggiore che consente di usarlo con una vasta gamma di fotocamere e anche con lenti lunghe e pesanti: la scheda tecnica parla di compatibilità con obiettivi da massimo 200 millimetri e per un peso complessivo (fotocamera + obiettivo + flash o luci) non superiore ai 2,5 chilogrammi. Questo si confronta con un carico di solamente 1 kg per il modello base.

Soprattutto la versione Evo, offre due posizioni angolari e monta gambe a due sezioni che permettono di posizionarlo con elevata stabilità anche su superfici irregolari e ad altezza terreno, risultando quindi molto più pratico e sicuro, specie per scatti all’aperto.

Come l’altro modello, chiudendo le gambe si trasforma poi in una efficace impugnatura che permette di migliorare la presa dell’attrezzatura durante le riprese a mano libera, risultando quindi altrettanto comodo anche quando non lo si usa come treppiede.

Per il resto rimane una soluzione piuttosto compatta (da chiuso è lungo 20 centimetri) e leggera, con un peso che sfiora i 260 grammi. Anche a livello costruttivo è migliore della versione base, in quanto utilizza una testa a sfera in alluminio anziché in plastica.

Dove comprare

Il treppiede da tavolo Manfrotto Pixi Evo costa 51,99 € e chi intende acquistarlo lo può trovare anche su Amazon, dove al momento viene proposto con uno sconto del 23% che porta il prezzo a 39,99 € spedizione (a cura di Amazon) compresa nel prezzo.