Logitech M240 Bluetooth silenzioso a 17,99€ invece di 29,99€

Il mouse Logitech M240 è ora disponibile a 17,99€ invece di 29,99€ su Amazon, un’occasione interessante per chi cerca un mouse Bluetooth silenzioso, pratico e compatibile con più dispositivi.

Il Logitech M240 si distingue per la connessione immediata grazie alla tecnologia Bluetooth Pair and Play: non servono adattatori né porte USB, basta accenderlo e in pochi secondi è pronto all’uso. Il design è compatto e leggero, pensato per accompagnare l’utente ovunque, sia in ufficio sia in viaggio. La sua forma simmetrica lo rende adatto a chi è destrorso come a chi è mancino, seguendo la curva naturale della mano per un comfort duraturo.

Uno dei punti di forza di questo mouse è la silenziosità: riduce del 90% la rumorosità dei clic rispetto ai mouse tradizionali, offrendo un’esperienza più discreta e senza distrazioni, ideale per ambienti condivisi, biblioteche, conferenze o riunioni online. Questa caratteristica permette di concentrarsi meglio e garantisce un ambiente più tranquillo anche per chi sta intorno.

Dal punto di vista dell’autonomia, il Logitech M240 è progettato per durare: la batteria funziona fino a 18 mesi grazie alla modalità di risparmio energetico con disattivazione automatica. Questo lo rende perfetto per chi vuole un accessorio affidabile senza preoccuparsi di sostituire continuamente le pile. Inoltre, il raggio d’azione fino a 10 metri assicura una connessione stabile e senza interruzioni, anche a distanza.

La compatibilità multipiattaforma è un altro plus: il mouse funziona con Windows, macOS, Linux, ChromeOS, iPadOS e Android, con certificazione Works with Chromebook. Non manca l’attenzione all’ambiente: le componenti in plastica sono realizzate con plastica riciclata post-consumo certificata (48% per il modello grafite, 37% per off-white e rosa), confermando l’impegno di Logitech verso la sostenibilità.

Scoprite il Logitech M240 a 17,99€ invece di 29,99€ su Amazon e approfittate di un’offerta vantaggiosa per migliorare la produttività e il comfort quotidiano.