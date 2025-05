Cuociriso elettrico, cottura al vapore perfetta a meno di 13 €

Se il riso è tra i vostri pasti preferiti, forse potrebbe valere la pena acquistare allora un cuociriso elettrico come quello di BALASHOV attualmente in promozione perché è progettato appositamente per semplificarvi enormemente la preparazione di questo alimento.

Normalmente infatti per prepararsi un buon risotto bisogna aggiungere gradualmente l’acqua e restar lì davanti, per decine di minuti, a girare e rigirare il riso in modo da amalgamare bene il tutto ed evitare che si attacchi alle pareti della pentola.

Con questo elettrodomestico invece non dovrete far altro che aggiungere il riso e l’acqua nel serbatoio e schiacciare il tasto di Avvio. Al resto pensa tutto lui, promettendo una cottura perfetta e uniforme in base ai vostri gusti.

Il tempo di cottura lo tenete d’occhio dallo schermo esterno, e datosi che l’alimentazione è elettrica non c’è neppure la preoccupazione di dover regolare la fiamma durante il processo.

È abbastanza compatto (misura circa 22 x 19 x 19 cm) e il serbatoio è da 1,7 litri il che permette una preparazione di porzioni sufficiente per 2-3 persone – si legge nella scheda tecnica, ideale per famiglie piccole o per chi vive in coppia.

Consuma intorno ai 600 Watt e il rivestimento interno è antiaderente, perciò è facile da pulire e appunto evita che il riso o altri ingredienti si attacchino durante la cottura. Già perché oltre a cuocere il riso pare si possa usare anche per friggere e cuocere al vapore altre pietanze.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa meno di 13 €.

