Petkit Pura Max 2 lettiera robot al servizio del vostro gatto, sconto del 31%

Chi vive con uno o più gatti lo sa bene: la gestione della lettiera è tra le incombenze meno piacevoli della vita quotidiana. Oggi con l’offerta sulla lettiera “digitale” PETKIT Pura Max 2 tutto diventa più facile ed economico. In offerta costa infatti solo 482 € invece di 699 €.

Un salto di qualità nella gestione della lettiera

PETKIT Pura Max 2 è la nuova versione di un prodotto di cui abbiamo già parlato frequentemente. Si tratta di una lettiera autopulente, quasi “robotizzata”, progettata con cura nei dettagli, che unisce tecnologia intelligente, sicurezza avanzata e capienza extra-large.

Il funzionamento è tanto complesso quanto semplice: quando il gatto entra all’interno la lettiera se ne accorge e si attiva. Una volta che il micio ha fatto i suoi bisogni ed è uscito, un sistema automatico raccoglie la sabbia sporca e la convoglia in un apposito contenitore, riposto in un cassetto e deodorizzato.

Questo permette di lasciare il gatto in casa da solo per ore o addirittura per più giorni, sapendo che non ci sarà bisogno di cambiare la sabbia o arieggiare la casa per evitare cattivi odori.

Sicurezza garantita con XSecure

Grande cura per tutti i dettagli a cominciare dalla sicurezza. A differenza delle lettiere con design aperto, che possono rappresentare un rischio per gli animali durante il funzionamento, la Pura Max 2 integra il sistema XSecure, un pacchetto di sensori che monitorano ogni situazione: temperatura, peso del gatto, movimenti a infrarossi, protezione anti-pizzico e allarme remoto. In pratica, il micio non corre mai pericoli, perché la macchina riconosce la sua presenza e interrompe immediatamente qualsiasi operazione.

Capienza extra-large

Il secondo grande vantaggio è la capienza. Con un contenitore interno da 76 litri e un cassetto per i rifiuti da 7 litri, la lettiera può funzionare senza interventi per diversi giorni, fino a due settimane nel caso di un solo gatto. Questo la rende ideale non solo per chi vive con più animali, ma anche per chi ha una vita molto impegnata o deve assentarsi per brevi viaggi. Le dimensioni generose non compromettono la praticità: l’ingresso è a 20 cm da terra, perfetto anche per gatti non più giovanissimi.

La compatibilità con tutti i tipi di sabbia agglomerante (eccetto quella di cristallo) è un altro punto a favore. Che si tratti di sabbia di argilla, tofu o bentonite, la Pura Max 2 gestisce tutto senza problemi. Inoltre, i tappetini migliorati con bordo elastico e il rivestimento in tessuto Oxford 300D rendono la pulizia ancora più semplice: niente incrostazioni, niente fuoriuscite, niente fastidi.

Una lettiera davvero smart

Non meno importante è la componente smart. Attraverso l’app PETKIT, collegata via Wi-Fi 2.4G, si può scegliere se impostare la pulizia automatica, programmata o manuale, controllare i cicli di utilizzo, il peso del gatto e persino ricevere notifiche in tempo reale. In questo modo, la lettiera diventa anche un piccolo strumento di monitoraggio della salute del micio, utile per notare cambiamenti nelle sue abitudini quotidiane.

Nuova struttura interna e deodorizzazione

PETKIT Pura Max 2 introduce alcune novità rispetto alla versione originale. In particolare è stata ripensata la struttura interna, con soluzioni che vanno dritte al cuore dei problemi più comuni delle lettiere automatiche. Il secchio è stato migliorato per impedire perdite in qualsiasi direzione, un dettaglio che può sembrare secondario ma che in realtà fa una grande differenza nella vita di tutti i giorni.

Chi ha gatti che tendono a fare i bisogni vicino ai bordi sa bene quanto sia fastidioso doversi occupare di fuoriuscite o cattivi odori: per questo la Pura Max 2 adotta un nuovo deflettore a gonna che si adatta perfettamente ai cuscinetti Tri-Proof, convogliando l’urina nei punti giusti senza disperderla.

Il fondo del cilindro, privo di cuciture, e le nuove strisce in silicone lungo i lati completano un sistema che impedisce le perdite laterali e mantiene l’ambiente più pulito. Ma non basta: a tutto questo si aggiunge un nuovo sistema di deodorizzazione, pensato per neutralizzare il problema degli odori in maniera definitiva.

Grazie allo spray deodorante e al blocco N50 2.0, la lettiera è in grado di eliminare oltre il 98% dell’ammoniaca presente negli escrementi, diffondendo al tempo stesso una leggera fragranza alla menta che rende l’ambiente più gradevole.

Prezzo e sconto

La lettiera smart costerebbe 699 euro. È stata recentemente scontata ma ora costa ancora meno grazie ad una offerta a tempo. La pagate solo 483,54 euro, il prezzo più basso che ha avuto questa versione. Il 31% in meno del prezzo originale.