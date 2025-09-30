Due spazzolini elettrici Philips Sonicare 3100, solo 49,99 euro invece di 120,99 euro

Su Amazon trovate in offerta un pacchetto con due spazzolini elettrici Philips Sonicare 3100, perfetti per migliorare l’igiene orale quotidiana con una pulizia sonica efficace. Il costo del pacchetto è di 49,99€ invece di 120,99€.

Funzionamento sonico e sensore di pressione

Il Philips Sonicare 3100 utilizza una tecnologia sonica in grado di generare fino a 31.000 movimenti al minuto, spingendo delicatamente l’acqua tra i denti per una pulizia più profonda.

Integra un sensore di pressione intelligente, che avvisa con una vibrazione quando si spinge troppo, aiutando a proteggere denti e gengive. Il manico è leggero e progettato per una presa ergonomica, rendendo l’uso semplice anche per chi si avvicina per la prima volta agli spazzolini elettrici.

Ricarica USB-C e modalità SmartTimer

Tra le caratteristiche utili anche in viaggio c’è la ricarica tramite USB-C, compatibile con i caricatori già in uso per smartphone o tablet. L’autonomia dichiarata è di circa due settimane con una singola carica.

Il sistema SmartTimer con QuadPacer guida l’utente a rispettare i due minuti di spazzolamento suggeriti dai dentisti, suddivisi in quattro intervalli da 30 secondi. Inclusa nella confezione anche una testina C1 ProResults, compatibile con altri modelli Philips Sonicare.

Adatto a un uso quotidiano semplificato

Pensato per chi vuole passare a uno spazzolino elettrico senza funzioni complesse o display, il Philips Sonicare 3100 offre un’unica modalità di pulizia, attivabile con un solo pulsante. È indicato anche per adolescenti o per chi ha gengive sensibili grazie al controllo della pressione e al movimento delicato. Il sistema EasyStart aumenta gradualmente la potenza nelle prime due settimane, per un passaggio più confortevole dallo spazzolino manuale.

Il prezzo attuale dei due spazzolini è 49,99€, in calo rispetto ai 120,99€ di listino. Anche se il prezzo è stato spesso scontato, il minimo precedente registrato era di 72,80€: si tratta quindi del prezzo più basso finora disponibile.

Sto caricando altre schede...