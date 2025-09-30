Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Macity - Apple » Mondo iOS » iPhone Software » WhatsApp per iOS ora supporta le Live Photo
iPhone Software

WhatsApp per iOS ora supporta le Live Photo

Di Mauro Notarianni
WhatsApp prepara novità per i tuoi amici più stretti - macitynet.it
Immagine generata con Grok

Meta ha ufficialmente confermato quello che alcuni utenti avevano già iniziato a notare nei giorni precedenti: il supporto alle Live Photo, la funzionalità di iPhone che permette di registrare ciò che accade 1,5 secondi prima e dopo lo scatto.

La funzionalità è in fase di rollout (arriverà gradualmente ai vari utenti) insieme ad altre novità previste. Di seguito le indicazioni di Meta con l’elenco delle novità arrivate o in arrivo a breve:

  • Live Photo e foto in movimento: ora è possibile condividere Live Photo (iOS) e foto in movimento (Android), “in grado di cogliere la vita così com’è”, completa di suoni e movimenti, su qualsiasi piattaforma.
  • Nuovi temi delle chat con Meta AI: all’inizio di quest’anno sono stati introdotti i Temi delle chat come modo per personalizzare le chat. Ora è possibile sfruttare Meta AI per “stimolare la creatività” e creare temi per personalizzare le chat.
  • Nuovi sfondi con Meta AI: ora con l’IA è possiible creare sfondi unici per le videochiamate, per “immergersi nell’ambiente preferito” o provare qualcosa di nuovo. È anche possibile aggiungere sfondi IA quando si scattano foto e video direttamente nelle chat.
  • Nuovi pacchetti di sticker: sono stati introdotti nuovi pacchetti di sticker “per rendere le chat più espressive e divertenti”. È possibile scarica gli sticker dei pacchetti Uccellino impavido, Giorni di scuola o Vacanza con personaggi che “riescono a esprimere il tuo stato d’animo senza bisogno di dire una parola”.
  • Ricerca dei gruppi più facile: i nomi delle chat di gruppo a volte sono così “creativi” che possono essere difficili da ricordare. Ora, è possibile cercare qualcuno che si conosce e che fa parte del gruppo nella tab Chat e visualizzare i gruppi che abbiamo in comune.
  • Scansione documenti su Android: ora è possibile scansionare, ritagliare, salvare e inviare documenti direttamente da WhatsApp sui dispositivi Android (funzione già supportata su iPhone).

spunte whatsapp

La traduzione dei messaggi

Altra novità da poco arrivata in Whatsapp con iOS 26 è la Traduzione in tempo reale” in Messaggi, funzione che permette di ottenere la traduzione in automatico dei messaggi nella propria lingua preferita: basta tenere premuto il dito su un messaggio per fare apparire l’opzione per tradurlo

Tutti gli articoli che parlano di WhatsApp sono disponibili da questa pagina di macitynet.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

Offerte Speciali

MacBook Air M4 offre di più e costa meno nelle prime recensioni - macitynet.it

MacBook Air M4 a 949 € su Amazon, gli studenti lo pagano 889 €

Amazon sconta al minimo storico il MacBook Air M4: solo 899 euro. Ma agli studenti viene offerta un altro sconto di 60 euro per un prezzo pazzesco: solo 839 €
Articolo precedente
Due spazzolini elettrici Philips Sonicare 3100, solo 49,99 euro invece di 120,99 euro

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.