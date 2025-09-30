WhatsApp per iOS ora supporta le Live Photo

Meta ha ufficialmente confermato quello che alcuni utenti avevano già iniziato a notare nei giorni precedenti: il supporto alle Live Photo, la funzionalità di iPhone che permette di registrare ciò che accade 1,5 secondi prima e dopo lo scatto.

La funzionalità è in fase di rollout (arriverà gradualmente ai vari utenti) insieme ad altre novità previste. Di seguito le indicazioni di Meta con l’elenco delle novità arrivate o in arrivo a breve:

Live Photo e foto in movimento : ora è possibile condividere Live Photo (iOS) e foto in movimento (Android), “in grado di cogliere la vita così com’è”, completa di suoni e movimenti, su qualsiasi piattaforma.

: ora è possibile condividere Live Photo (iOS) e foto in movimento (Android), “in grado di cogliere la vita così com’è”, completa di suoni e movimenti, su qualsiasi piattaforma. Nuovi temi delle chat con Meta AI : all’inizio di quest’anno sono stati introdotti i Temi delle chat come modo per personalizzare le chat. Ora è possibile sfruttare Meta AI per “stimolare la creatività” e creare temi per personalizzare le chat.

: all’inizio di quest’anno sono stati introdotti i Temi delle chat come modo per personalizzare le chat. Ora è possibile sfruttare Meta AI per “stimolare la creatività” e creare temi per personalizzare le chat. Nuovi sfondi con Meta AI : ora con l’IA è possiible creare sfondi unici per le videochiamate, per “immergersi nell’ambiente preferito” o provare qualcosa di nuovo. È anche possibile aggiungere sfondi IA quando si scattano foto e video direttamente nelle chat.

: ora con l’IA è possiible creare sfondi unici per le videochiamate, per “immergersi nell’ambiente preferito” o provare qualcosa di nuovo. È anche possibile aggiungere sfondi IA quando si scattano foto e video direttamente nelle chat. Nuovi pacchetti di sticker : sono stati introdotti nuovi pacchetti di sticker “per rendere le chat più espressive e divertenti”. È possibile scarica gli sticker dei pacchetti Uccellino impavido, Giorni di scuola o Vacanza con personaggi che “riescono a esprimere il tuo stato d’animo senza bisogno di dire una parola”.

: sono stati introdotti nuovi pacchetti di sticker “per rendere le chat più espressive e divertenti”. È possibile scarica gli sticker dei pacchetti Uccellino impavido, Giorni di scuola o Vacanza con personaggi che “riescono a esprimere il tuo stato d’animo senza bisogno di dire una parola”. Ricerca dei gruppi più facile : i nomi delle chat di gruppo a volte sono così “creativi” che possono essere difficili da ricordare. Ora, è possibile cercare qualcuno che si conosce e che fa parte del gruppo nella tab Chat e visualizzare i gruppi che abbiamo in comune.

: i nomi delle chat di gruppo a volte sono così “creativi” che possono essere difficili da ricordare. Ora, è possibile cercare qualcuno che si conosce e che fa parte del gruppo nella tab Chat e visualizzare i gruppi che abbiamo in comune. Scansione documenti su Android: ora è possibile scansionare, ritagliare, salvare e inviare documenti direttamente da WhatsApp sui dispositivi Android (funzione già supportata su iPhone).

La traduzione dei messaggi

Altra novità da poco arrivata in Whatsapp con iOS 26 è la Traduzione in tempo reale” in Messaggi, funzione che permette di ottenere la traduzione in automatico dei messaggi nella propria lingua preferita: basta tenere premuto il dito su un messaggio per fare apparire l’opzione per tradurlo

