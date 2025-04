La Powerbank che toglie di torno tutti i cavi costa 20,99 €

La batteria

Pubblicità Chi viaggia spesso, lavora fuori casa o semplicemente non vuole restare mai senza batteria, sa bene quanto sia importante avere un power bank affidabile, capiente e anche pratico come il power bank VRURC da 20.000 mAh è in sconto a soli 20,99 € applicando il coupon del 30%, rispetto al prezzo pieno di 29,99 €. Una delle caratteristiche più comode di questo modello è la presenza dei cavi integrati per Lightning (iPhone), USB-C, USB-A Micro USB: potete usarlo con praticamente qualsiasi smartphone, tablet o dispositivo portatile, senza dover portarvi dietro cavi aggiuntivi. Un bel risparmio di spazio e una garanzia in più contro le dimenticanze. Con i suoi 20.000 mAh, VRURC può ricaricare uno smartphone moderno più volte: si parla di circa 3,8 cicli completi per un iPhone 14 o 3,3 per un Galaxy S22. In più, grazie alla ricarica rapida Power Delivery 3.0 e Quick Charge 4.0 fino a 22,5W, è possibile caricare fino al 60% della batteria in soli 30 minuti, quando il tempo è poco e la carica è tutto. Il piccolo display LED frontale mostra con precisione la percentuale di carica residua, così da sapere sempre quanta autonomia è rimasta. Il dispositivo è inoltre protetto contro sovraccarichi, surriscaldamenti, sovratensioni e cortocircuiti: un dettaglio importante per chi vuole ricaricare in sicurezza anche di notte o in mobilità. Nonostante la grande capacità, il corpo è compatto e sottile, perfetto da tenere in borsa o nello zaino. In viaggio, in treno, in bici o in campeggio, basta collegare il cavo integrato e si parte. L’offerta è attiva direttamente sulla pagina prodotto di Amazon: basta attivare il coupon del 20% per vedere il prezzo scendere a 20,99 €. Una cifra più che ragionevole per un accessorio che può letteralmente salvarvi la giornata.

