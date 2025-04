Apple fattura il 3,1% dell’industria globale dei chip

Pubblicità

Il fatturato mondiale dei semiconduttori nel 2024 è pari a 655,9 miliardi di dollari in salita del 21% rispetto ai 542,1 miliardi di dollari del 2023, secondo i dati resi noti da Gartner.

Nvidia occupa la prima posizione (11,7% di market share), superando per la prima volta Samsung Electronics (10%) e Intel, dato che non stupisce tenendo conto di grandi investimenti in data center a supportano di icloud e Ai, settore in forte espansione.

Gaurav Gupta, VP Analyst di Gartner, sottolinea il calo di Intel, azienda che a quanto pare “non è riuscita a trarre vantaggio dal robusto aumento della domanda di elaborazione di intelligenza artificiale”.

Apple si colloca al nono posto tenendo conto dei chip serie Ax e Mx, posizione in calo rispetto all’ottavo posto del 2023. Secondo i dati di Gartner, Apple ha il 3,1% di market share in termini di fatturato e quota di mercato; benché in calo di un posto, il market share della Mela è cresciuto del 13,6% dal 2023 al 2024.

Il secondo posto di Samsung in questa classifica è merito, tra le altre cose, delle memorie Dram e dei chip di memoria flash, con prezzi in forte ripresa per via di uno squilibrio tra domanda e offerta. Da questo punto di vista benefici anche per SK Hynix, al quarto posto con market share del 6,7% e ricavi di 44,1 miliardi (+91,5%).

