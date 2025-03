Power Bank con cavo integrato, 30W e 10mila mAh, oggi solo 18,99 €

Pubblicità

Se vi serve una batteria per uno smartphone, ma buona anche per dare un minimo di spinta ad un MacBook Air, andate su Amazon dove trovate grazie agli sconti d’autunno la batteria Anker Zolo a solo 18,99 €

Parliamo di un batteria molto simile ad altre che Anker ha iniziato a fare, segnate da un cavo integrato USB-C che serve sia per ricaricare il dispositivo che per ricaricare la batteria stessa.

Questa è una peculiarità che consente, come appena accennato, di dimenticarsi a casa qualunque cavo se avete un telefono, come iPhone 15 o iPhone 16, dotato di porta USB-C. Da una parte ricaricate la batteria usando il cavo integrato e quando avete finito, ricaricate il telefono con lo stesso cavo.

La Anker Nano Powerbank ha anche una seconda peculiarità: una potenza di carica di 30W. Questo significa che ha la capacità di caricare al massimo della velocità anche un iPad. Volendo può servire come batteria di emergenza per un MacBook Air che come minimo richiede appunto 30W (anche se i 10mila mAh non possono garantire altro che una ricarica parziale della sua batteria). Perfetta anche per iPad. Poche batterie di queste dimensioni ricaricano a 30W.

In ingresso la ricarica è molto veloce: 20W.

La batteria Anker Nano Powerbank costerebbe 27,99€. Il listino è stato ribassato ma oggi scende anche più giù: la comprate a solo 18,99 €.

Click qui per comprare