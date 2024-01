Cavo USB-C da 240W, solo 9,50 con sconto del 73% rispetto a quello Apple

Se avete bisogno di un cavo che sia non sono capace di ricaricare uno smartphone alla massima velocità possibile ma anche di sostituire o affiancare il cavo che avete trovato dentro alla confezione del computer, l’occasione è su Amazon con questo cavo Baseus in sconto a 9,50€.

Si tratta di un cavo perfetto per il mondo Apple. Ha una lunghezza di 2 metri, quindi utilizzabile in tante situazioni e nello stesso tempo porta fino a 240W. In commercio sono pochissimi i cavi con queste prestazioni.

Al momento questa specifica non è di grande utilità perché nessun Mac e pochissimi PC sono in grado di ricaricarsi a 240W, ma il MacBook Pro 16″ di ultima generazione supporta i cavi da 240W. Apple del resto vende un cavo da 240W proprio per questa ragione.

Il cavo Baseus in ogni caso supporta anche le specifiche inferiori, quindi 140W/100W/65W e ricarica rapidamente qualunque computer oltre che gli ultimi iPhone 15 e 15 Pro oltre che gli iPad con connettore USB-C.

Per quanto riguarda i dati le prestazioni sono limitate a 460 Mbps, proprio come il cavo Apple. Il cavo in sé è ben costruito: il rivestimento è in maglia intrecciata mentre il connettore è in lega di zinco.

Baseus, il produttore di questi cavi, è uno dei migliori e più noti venditori di Amazon nel campo degli accessori. La qualità è dunque garantita.

I cavi in sconto sono da due metri. Lo pagate come detto 9,50 euro cliccando il coupon sconto appena sotto il prezzo. Il cavo Apple costa 35€, in pratica comprate lo stesso cavo ma con uno sconto del 73%.

Di cavi in sconto ce ne sono anche di altre misure con prezzi leggermente differenti. Tenete solo conto che superando i due metri le prestazioni calano; il cavo da tre metri arriva, ad esempio, a 100W.

Per avere il prezzo cliccate qui scegliete il cavo che vi interessa