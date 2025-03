Offerte di primavera su Roborock Q Revo, robot che sa sempre dove andare, costa 469 €

Pubblicità Tra le offerte più interessanti degli sconti di primavera di Amazon spicca il Roborock Q Revo, un robot aspirapolvere e lavapavimenti che viene proposto al prezzo scontato di 469 euro. Questo dispositivo è pensato per chi desidera automatizzare la pulizia della casa con un prodotto che combina potenza, autonomia e un sistema di manutenzione quasi completamente automatizzato. Uno degli aspetti distintivi del Q Revo è la sua stazione di svuotamento e lavaggio, che riduce al minimo l’intervento umano. Il robot non solo aspira lo sporco con una potenza elevata, ma è anche in grado di lavare i pavimenti grazie a due panni rotanti che si sollevano automaticamente quando incontra tappeti, evitando così di bagnarli. Al termine della pulizia, la base svuota il serbatoio della polvere, lava i panni e li asciuga, assicurando che il dispositivo sia pronto per il ciclo successivo senza bisogno di intervento manuale. La navigazione è affidata a un sistema avanzato basato sulla tecnologia LiDAR, che permette al robot di mappare con precisione gli ambienti e muoversi in modo efficiente, evitando ostacoli e ottimizzando i percorsi di pulizia. Questo sistema consente anche di gestire la pulizia attraverso un’app dedicata, che permette di personalizzare le aree di intervento, programmare le sessioni e monitorare l’attività del robot in tempo reale. Il robot Qrevo c può creare una mappa fino a 6 volte più velocemente prima del primo compito di pulizia, riconosce le scale e i punti in cui potrebbe rimanere bloccato e li suggerisce come “Zone vietate“. L’autonomia del Q Revo è un altro punto di forza: grazie alla batteria ad alta capacità, può coprire ampie superfici con una singola carica, rendendolo adatto anche a case di grandi dimensioni. Inoltre, la compatibilità con assistenti vocali come Alexa, Google Home e Siri consente di avviarlo o programmarlo con semplici comandi vocali. Con questa offerta su Amazon, il Roborock Q Revo diventa un’opzione particolarmente interessante per chi cerca un robot aspirapolvere e lavapavimenti avanzato a un prezzo più accessibile rispetto al solito. L’occasione potrebbe essere vantaggiosa per chi vuole investire in un dispositivo capace di semplificare la gestione quotidiana della pulizia domestica, senza il bisogno di interventi frequenti. Il prezzo di 469€ è il più basso. In precedenza costava 678,99

