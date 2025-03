Nintendo Today, un’app iPhone con aggiornamenti ed eventi

Pubblicità

Nintendo mette a disposizione “Nintendo Today!” un’app con aggiornamenti quotidiani sul mondo dell’azienda giapponese specializzata nella produzione di videogiochi e console.

L’app permette di ottenere notizie su Nintendo Switch 2 e sui giochi, scoprire video, fumetti, ecc. È presente un calendario animato con temi di Super Mario, The Legend of Zelda, Animal Crossing e altri. Un calendario eventi consente di tenere sottocchio le prossime presentazioni Nintendo Direct, le date di uscita, gli eventi all’interno dei giochi

È possibile aggiungere un widget calendario alla schermata Home con grafiche dei giochi Nintendo.

Per usare l’app serve un account Nintendo e ovviamente una connessione a internet. L’app è disponibile gratuitamente per iPhone (si scarica da qui) e dispositivi Android (si scarica da qui). La versione per iPhone richiede iOS 16 o versioni successive, “pesa” 298,5 MB ed è multilingua (italiano compreso).