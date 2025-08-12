Robot Roborock QV 35A pulisce tappeti e pavimenti, autonomia infinita a 429,99 €

Su Amazon è in sconto Roborock QV 35A Set Robot Aspirapolvere, pensato per la pulizia di pavimenti e tappeti. Ora costa solo 429,99€ invece di 599,99€, con aspirazione HyperForce da 8.000Pa e panno sollevabile per passare senza problemi tra diverse superfici

Stazione multifunzione con svuotamento e ricarica automatica

La stazione di ricarica multifunzione del Roborock QV 35A esegue operazioni automatiche che riducono al minimo la manutenzione. Svuota la polvere in un sacchetto sigillato da 2,7 litri con autonomia fino a 7 settimane, riempie un serbatoio da 4 litri per coprire superfici fino a 300 m², lava e asciuga i panni del mocio. Questo sistema garantisce che il robot sia sempre pronto per l’uso successivo, mantenendo costante la qualità della pulizia senza interventi quotidiani.

Sistema di spazzole e gestione dell’acqua

Il Roborock QV 35A utilizza due spazzoloni rotanti ad alta velocità (200 giri/min) con pressione costante di 200 g per rimuovere macchie e sporco ostinato. Dispone di 30 livelli di erogazione dell’acqua, regolabili in base al tipo di pavimento, e di una funzione di sollevamento di 10 mm per evitare di bagnare i tappeti a pelo corto. La spazzola principale in gomma e quella laterale asimmetrica, certificata SGS per un tasso di aggrovigliamento dei capelli pari allo 0%, rendono questo modello adatto anche a case con animali domestici.

Il sistema Reactive Tech consente al robot di evitare ostacoli come mobili, cavi e scarpe, riconoscendo anche aree non accessibili come scale o spazi stretti. La navigazione PreciSense LiDAR esegue scansioni a 360° e genera mappe dettagliate in tempo reale, memorizzando fino a 4 piani. Tramite l’app Roborock è possibile impostare percorsi personalizzati, programmare orari di pulizia, definire zone vietate e controllare il dispositivo anche con comandi vocali compatibili.

Il prezzo di listino del Roborock QV 35A Set Robot Aspirapolvere è di 599,99€, oggi disponibile su Amazon a 429,99€ con il 28% di sconto.

