Offerte di Primavera Amazon, Roborock S8 MaxV Ultra con videocamera scende a 1.349 €

Pubblicità

Roborock, tra i marchi più affidabili nel mondo della pulizia domestica intelligente, alza ancora l’asticella con S8 MaxV Ultra Saros 10R, il suo nuovo robot multifunzione che oggi è in promozione a 1349 €.

Potente e intelligente, dentro e fuori

La prima cosa che colpisce è la potenza: 10.000 Pa di aspirazione, un numero altissimo che si traduce in un risultato concreto. Tappeti, fughe, peli di animali, briciole sotto il tavolo: prende tutto, senza storie. La spazzola è in gomma, anti-groviglio, quindi non ci si trova ogni settimana a smontarla per togliere capelli e lanugine.

E non è solo aspirazione. Il sistema VibraRise 3.0 è un bel salto in avanti anche sul fronte lavaggio: non si limita a trascinare un panno umido, ma vibra a 4.000 giri al minuto, con due moduli separati che riescono a sfregare il pavimento come si farebbe a mano. E se incontra un tappeto? Solleva automaticamente il panno di 2 cm e continua solo con l’aspirazione.

La base che fa tutto da sola

Il vero cuore del sistema però è la nuova base multifunzione, che non è solo un punto di ricarica. Qui Roborock ha integrato praticamente tutto: svuota automaticamente il contenitore della polvere, lava il panno in microfibra, lo asciuga con aria calda, riempie il serbatoio dell’acqua pulita e scarica quella sporca. In pratica, per settimane non bisogna toccare nulla.

I serbatoi sono capienti (quello dell’acqua pulita è da 4 litri, quello dello sporco da 3,5) e il sacchetto della polvere dura tranquillamente oltre un mese. Tutto si gestisce dall’app, ed è più semplice di quanto sembri.

Vede, riconosce, si orienta

Altro punto forte: la navigazione. Il Saros 10R integra una videocamera RGB con sensore 3D che gli permette di “vedere” oggetti in casa e evitarli in tempo reale. Non si incastra tra i cavi, non si impiglia nei calzini, non ribalta la ciotola del cane.

E sì, si può anche vedere in diretta dalla videocamera via app, utile se si vuole dare un’occhiata in casa quando si è fuori, o controllare cosa combina il gatto.

La mappatura è precisa, multi-piano, completamente personalizzabile. Si possono definire stanze, zone off-limits, orari diversi per ogni ambiente… ed è compatibile con Alexa, Google Assistant e Siri Shortcuts per i comandi vocali.

Autonomia e gestione

Il Roborock S8 MaxV Ultra ha una batteria da 5.200 mAh che garantisce circa 3 ore di autonomia con una sola carica. Se non finisce tutto il giro, torna da solo alla base, si ricarica e riparte da dove si era fermato. E lo fa in silenzio: anche alla massima potenza non è mai davvero fastidioso.

Il Roborock S8 MaxV Ultra Saros 10R è quindi uno dei pochi robot aspirapolvere davvero “hands-free” in circolazione, capace di gestire aspirazione, lavaggio e manutenzione senza alcun intervento manuale. In occasione delle Offerte di Primavera di Amazon, il prezzo scende da 1.499 € a 1.349 €, un risparmio importante per chi cerca il top della tecnologia domestica.

L’offerta è disponibile a questo link su Amazon, con spedizione gratuita e garanzia Prime