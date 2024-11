Sconti Black Friday su Lenti e Fotocamere Canon, Insta360, Fujifilm, Nikon, Panasonic, Sony, Sigma, Tamron

Pubblicità

Le Offerte del Black Friday di Amazon comprendono anche prodotti interessanti per gli appassionati di fotografia: ci sono soprattutto fotocamere (compatte, reflex e mirrorless) ma anche obiettivi, perciò molti dei nostri lettori vi potranno trovare non solo soluzioni per lasciarsi coinvolgere da una nuova passione ma anche prodotti per espandere e migliorare il proprio arsenale.

I marchi più gettonati di questa promozione sono Canon, Insta360, Fujifilm, Nikon, Panasonic, Sony, Sigma, Tamron: di seguito trovate comunque l’elenco completo delle migliori offerte dedicate alla promozione di Amazon selezionate dalla nostra redazione.

Gli sconti hanno durata limitata: pertanto vi invitiamo a fare le vostre scelte e portare a termine gli acquisti perché i prodotti sono generalmente disponibili in quantità limitata e la relativa offerta potrebbe scadere anche prima della data prefissata.

Abbiamo aggiunto anche una piccola selezione di stampanti istantanee in offerta.

Canon

A 499,00 € invece di 529,00 € | sconto 6% – fino a 2 dic 24

A 474,00 € invece di 499,99 € | sconto 5% – fino a 2 dic 24

A 199,00 € invece di 269,10 € | sconto 26% – fino a 2 dic 24

A 51,00 € invece di 54,25 € | sconto 6% – fino a 2 dic 24

A 182,00 € invece di 191,99 € | sconto 5% – fino a 2 dic 24

A 499,00 € invece di 548,00 € | sconto 9% – fino a 2 dic 24

A 269,00 € invece di 309,99 € | sconto 13% – fino a 2 dic 24

A 393,00 € invece di 414,47 € | sconto 5% – fino a 2 dic 24

A 144,00 € invece di 175,16 € | sconto 18% – fino a 2 dic 24

A 1099,00 € invece di 1399,80 € | sconto 21% – fino a 2 dic 24

A 83,00 € invece di 93,99 € | sconto 12% – fino a 2 dic 24

A 219,00 € invece di 284,60 € | sconto 23% – fino a 2 dic 24

A 299,00 € invece di 349,00 € | sconto 14% – fino a 2 dic 24

A 391,00 € invece di 411,59 € | sconto 5% – fino a 2 dic 24

A 198,00 € invece di 208,99 € | sconto 5% – fino a 2 dic 24

Fotocamere istantanee

A 99,00 € invece di 108,11 € | sconto 8% – fino a 2 dic 24

A 79,00 € invece di 109,00 € | sconto 28% – fino a 2 dic 24

A 28,90 € invece di 33,61 € | sconto 14% – fino a 2 dic 24

Insta360

A 215,99 € invece di 245,99 € | sconto 12% – fino a 2 dic 24

A 369,99 € invece di 399,00 € | sconto 7% – fino a 2 dic 24

A 406,00 € invece di 442,00 € | sconto 8% – fino a 2 dic 24

A 419,00 € invece di 487,00 € | sconto 14% – fino a 2 dic 24

A 429,00 € invece di 456,00 € | sconto 6% – fino a 2 dic 24

A 438,00 € invece di 470,00 € | sconto 7% – fino a 2 dic 24

A 444,00 € invece di 475,00 € | sconto 7% – fino a 2 dic 24

A 504,00 € invece di 593,00 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

A 513,00 € invece di 569,00 € | sconto 10% – fino a 2 dic 24

A 529,00 € invece di 623,00 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

A 567,00 € invece di 627,00 € | sconto 10% – fino a 2 dic 24

A 570,00 € invece di 629,00 € | sconto 9% – fino a 2 dic 24

A 589,00 € invece di 694,00 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

A 596,00 € invece di 657,00 € | sconto 9% – fino a 2 dic 24

A 643,00 € invece di 707,00 € | sconto 9% – fino a 2 dic 24

A 657,00 € invece di 721,00 € | sconto 9% – fino a 2 dic 24

Fujifilm

A 80,00 € invece di 96,95 € | sconto 17% – fino a 2 dic 24

A 104,99 € invece di 135,00 € | sconto 22% – fino a 2 dic 24

A 104,99 € invece di 130,00 € | sconto 19% – fino a 2 dic 24

A 104,99 € invece di 131,75 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

A 104,99 € invece di 139,00 € | sconto 24% – fino a 2 dic 24

Nikon

A 699,00 € invece di 881,87 € | sconto 21% – fino a 2 dic 24

A 999,00 € invece di 1291,51 € | sconto 23% – fino a 2 dic 24

A 1179,00 € invece di 1279,00 € | sconto 8% – fino a 2 dic 24

A 1499,00 € invece di 1699,00 € | sconto 12% – fino a 2 dic 24

Panasonic

A 1799,99 € invece di 1899,99 € | sconto 5% – fino a 2 dic 24

A 1799,99 € invece di 2329,00 € | sconto 23% – fino a 2 dic 24

Sony

A 99,00 € invece di 139,99 € | sconto 29% – fino a 2 dic 24

A 129,00 € invece di 144,66 € | sconto 11% – fino a 2 dic 24

A 149,00 € invece di 194,47 € | sconto 23% – fino a 2 dic 24

A 149,00 € invece di 193,67 € | sconto 23% – fino a 2 dic 24

A 199,00 € invece di 225,90 € | sconto 12% – fino a 2 dic 24

A 199,00 € invece di 219,00 € | sconto 9% – fino a 2 dic 24

A 309,00 € invece di 395,00 € | sconto 22% – fino a 2 dic 24

A 399,00 € invece di 433,99 € | sconto 8% – fino a 2 dic 24

A 399,00 € invece di 518,34 € | sconto 23% – fino a 2 dic 24

A 399,00 € invece di 479,00 € | sconto 17% – fino a 2 dic 24

A 449,00 € invece di 535,00 € | sconto 16% – fino a 2 dic 24

A 449,00 € invece di 499,90 € | sconto 10% – fino a 2 dic 24

A 549,00 € invece di 663,94 € | sconto 17% – fino a 2 dic 24

A 619,00 € invece di 800,00 € | sconto 23% – fino a 2 dic 24

A 899,00 € invece di 1088,08 € | sconto 17% – fino a 2 dic 24

Sigma

A 271,00 € invece di 339,99 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

A 379,99 € invece di 444,60 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

A 399,99 € invece di 435,49 € | sconto 8% – fino a 2 dic 24

A 489,99 € invece di 537,59 € | sconto 9% – fino a 2 dic 24

A 615,00 € invece di 679,83 € | sconto 10% – fino a 2 dic 24

A 645,00 € invece di 679,83 € | sconto 5% – fino a 2 dic 24

A 809,99 € invece di 882,69 € | sconto 8% – fino a 2 dic 24

A 819,99 € invece di 949,00 € | sconto 14% – fino a 2 dic 24

A 1169,99 € invece di 1345,30 € | sconto 13% – fino a 2 dic 24

Tamron