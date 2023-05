Sconto e Cashback, su Amazon il Samsung Galaxy S23+ a solo 788,99 €

Interessa un telefono Android di fascia molto alta, uno dei top (forse il top) della stagione? Su Amazon trovate in forte sconto il Galaxy S23+ a solo 788,99 € (invece che 1349 €) grazie allo sconto Amazon e alla operazione Cashback di Samsung.

Tra gli elementi notevoli ci sono un display Dynamic AMOLED 2X da 6,6 pollici con risoluzione Full-HD+ 120 Hz, risposta al tocco di 240 Hz, vetro Gorilla Glass, processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy.

Lato fotocamera, troviamo un sistema a tre camere con sensore principale da 50 MP, in un ultra-grandangolo da 12 MP e in un teleobiettivo da 10X. La camera frontale è da 12 MP. Samsung sottolinea l’intelligenza fotografica con scatti di alta qualità in ogni situazione, incluse quelle dove l’illuminazione è problematica.

La batteria è da 4.700 mAh con ricarica rapida. Nella connettività abbiamo 5G, VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C. L’autenticazione avviene con il sensore d’impronte integrato nel display e abbiamo la certificazione IP68 contro acqua e polvere.

Questo smartphone costerebbe 1399 euro. Amazon lo sconto di Amazon lo porta a 988 € a cui si aggiunge un cashback di 200 euro. Il regolamento è qui. L’offerta è valida fino al 14 maggio

