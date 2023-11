Amazon e Hyundai collaborano per vendita auto, cloud e Alexa

Amazon e Hyundai Motor Company hanno annunciato “un’ampia cooperazione strategica” che dovrebbe sfociare in una customer experience innovativa per gli utenti: l’annuncio arriva nell’ambito del Los Angeles Auto Show 2023 e prevede, tra le altre cose, la vendita online di veicoli Hyundai nel portale online Amazon a partire dal 2024 in USA.

La multinazionale sudcoreana sfrutterà i servizi di AWS come piattaforma di cloud computing “per contribuire alla trasformazione digitale”; Alexa sarà inoltre sfruttata per offrire esperienze nei futuri veicoli Hyundai.

Dal 2024 i concessionari potranno vendere auto sullo store statunitense di Amazon, e Hyundai sarà il primo marchio del settore a mettere in vendite i suoi veicoli sul sito di-ecommerce. La nuova esperienza di digital shopping promette di rendere semplice l’acquisto online di una vettura, che sarà recapitata al più vicino concessionario locale alla data indicata dall’utente.

Gli utenti potranno cercare sul sito Amazon veicoli disponibili nella propria zona di residenza, in base a modelli, versioni, colori e altre caratteristiche, e anche per i pagamenti sono previste varie possibilità e opzioni di finanziamento.

Per quanto riguarda Amazon Web Services – la società del gruppo di commercio elettronico che fornisce servizi di cloud computing con l’omonima piattaforma on demand – Hyundai riferisce che intende “accelerare la trasformazione digitale”, tenendo conto anche di funzionalità legate allo storage, alla gestione di archivi, all’IoT e all’AI.

Hyundai punta a diventare una società ancora più orientata al data-driven, facendo tesoro di Big Data cruciali nel processo decisionale, elementi che dovrebbero trainare la crescita dell’azienda, costruendo relazioni più significative e durature con i clienti.

Dal 2025 i clienti di nuovi veicoli Hyundai potranno sfruttare Alexa, disponendo di funzionalità simili a quelle che conoscono per la smart home, chiedendo ad esempio la riproduzione di brani musicali, podcast, audiolibri, impostare promemoria, calendari e così via.

Sarà ovviamente possibile gestire dispositivi presenti in casa (a loro volta compatibili con Alexa): controllare apertura e chiusura di porte e finestre, luci e attivare specifiche “routine”. Non mancherà ovviamente la possibilità di chiedere informazioni sul traffico e bollettini meteo, e controllare con la voce varie impostazioni e funzioni del veicolo, molte delle quale anche in assenza di connessione a internet.

Hyundai Motor Company ha recentemente celebrato la posa della prima pietra del nuovo impianto di produzione di veicoli elettrici (EV) nel complesso di Ulsan, cuore dell’industria automobilistica coreana. Il nuovo stabilimento è presentato come in grado di sostenere la crescita dell’azienda nell’era dell’elettrificazione, e dovrebbe diventare il fulcro della produzione di mobilità green del marchio.

