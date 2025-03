Sconto sulle cuffie per apprendisti audifilili HD 505 SE, solo 245 €

Pubblicità

Le nuove cuffie Sennheiser HD 505 SE, opportunità imperdibile per gli appassionati di audio che desiderano elevare la loro esperienza di ascolto, scendono a distanza di neppure un mese dal lancio da 279€ a 245€.

Progettate per offrire un’esperienza sonora di alta qualità, le HD 505 SE sono dotate di un trasduttore personalizzato da 120 ohm, prodotto nello stabilimento all’avanguardia di Sennheiser a Tullamore, in Irlanda. Questa caratteristica garantisce una riproduzione musicale ricca di dettagli e integrità, con una risposta in frequenza che si estende da 12 Hz a 38.500 Hz e una distorsione armonica totale inferiore allo 0,2%.

Le Sennheiser HD 505 SE si posizionano come un modello entry-level perfetto per chi desidera avvicinarsi al mondo dell’audiofilia senza compromessi sulla qualità del suono. Grazie alla loro configurazione aperta e ai trasduttori da 120 ohm, queste cuffie offrono un audio bilanciato e dettagliato, con bassi naturali, medi chiari e alti cristallini.

La scena sonora ampia e ariosa consente una riproduzione fedele della musica, permettendo di cogliere sfumature e dettagli che spesso passano inosservati con cuffie di fascia inferiore. Ideali per generi musicali ricchi di dinamica e complessità, come la musica classica, il jazz e l’acustica, le HD 505 SE sono un’eccellente porta d’accesso all’esperienza sonora hi-fi.

Il design aperto sul retro delle cuffie contribuisce a creare un ampio palcoscenico sonoro, permettendo agli ascoltatori di sentirsi al centro della loro musica, film o giochi preferiti. La struttura leggera, con un peso di soli 237 grammi, e l’archetto in similpelle assicurano un comfort duraturo, rendendo piacevoli anche le sessioni di ascolto prolungate.

La modularità delle HD 505 SE consente agli utenti di personalizzare le cuffie in base alle proprie esigenze. Il cavo staccabile da 1,8 metri con connettore da 3,5 mm e adattatore da 6,3 mm offre flessibilità nella connessione a diverse sorgenti audio, come amplificatori, schede audio e ricevitori A/V.

Inoltre, la possibilità di sostituire cavi e padiglioni auricolari senza l’uso di strumenti specifici permette di adattare le cuffie a setup in evoluzione, come l’integrazione di una sorgente audio bilanciata o l’aggiunta di un microfono in linea.

Approfitta di questa offerta esclusiva su Amazon e scopri la qualità superiore delle cuffie Sennheiser HD 505 SE a un prezzo imperdibile. Acquista ora su Amazon.