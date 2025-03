iPhone 16e ha qualche problema con l’audio Bluetooth

Pubblicità

L’iPhone 16e è ufficialmente disponibile da due settimane ma alcuni utenti lamentano problemi nella gestione dell’audio Bluetooth, in particolare usando auricolari wireless.

Lo fa notare il sito statunitense Macrumors evidenziando lamentele apparse sul sito di supporto Apple, ma anche su Reddit e su X (Twitter), con utenti che riferiscono di problemi con la gestione dell’audio Bluetooth.

In dettaglio, alcuni utenti riferiscono che l’audio riprodotto via Bluetooth smette di funzionare regolarmente, inconveniente che non avviene con altri modelli di iPhone connessi agli stessi auricolari o speaker Bluetooth.

Un utente riferisce che il problema continua a verificarsi anche dopo l’aggiornamento a iOS 18.3.2; non è chiaro se la soluzione potrebbe essere in arrivo con l’update a iOS 18.4, aggiornamento al momento disponibile come beta per i soli sviluppatori e beta tester e che dovrebbe essere disponibile per tutti entro aprile.

Alcuni utenti riferiscono di avere chiesto il cambio del dispositivo a Apple ma che il problema si presenta lo stesso. La Casa di Cupertino è ora sicuramente al corrente del problema e se, come probabile, si tratta di una problematica software, questa verrà risolta con uno dei prossimi aggiornamenti.

