Sony SRS-XB100, lo speaker Bluetooth compatto e resistente ora a soli 38€

Lo speaker Sony SRS-XB100 è tra gli speaker Bluetooth più interessanti della fascia portatile: attualmente è disponibile a soli 38€ invece che 64,90.

Il design compatto e resistente lo rende ideale per l’uso in mobilità, mentre il radiatore passivo e il nuovo diffusore garantiscono un suono ricco e bassi corposi, nonostante le dimensioni contenute.

Costruito con una scocca robusta e certificato IP67, questo modello è impermeabile e resistente alla polvere, perfetto per ambienti esterni come spiagge, piscine o escursioni. La

batteria integrata offre fino a 16 ore di autonomia con ricarica USB-C. È presente anche un microfono per chiamate in vivavoce, con funzione Echo Cancelling

che consente a due persone di parlare contemporaneamente senza sovrapporsi.

Il design cilindrico e il laccetto integrato ne facilitano il trasporto e l’uso quotidiano. La tecnologia Bluetooth garantisce una connessione stabile e veloce con smartphone, tablet e altri dispositivi compatibili.

Un’occasione da cogliere per chi cerca uno speaker compatto, resistente e con un suono superiore alla media, ora in offerta a soli 38€ su Amazon. Lo sconto è del 41%