Soundbar Samsung, solo 78,99 euro

Su Amazon è in sconto la Samsung Soundbar HW-T420/Z, un prodotto entry level, ma interessante per chi vuole  migliorare l’audio della TV con un sistema semplice e compatto e molto economici. Ora costa solo 78,99€ invece di 139,00€,

Audio potenziato con subwoofer wireless

La Samsung HW-T420/Z offre un sistema 2.1 canali con subwoofer incluso, ideale per chi vuole migliorare l’audio della TV senza passare a impianti complessi. Il subwoofer si collega in modalità wireless e aggiunge bassi più profondi, utili soprattutto nei film d’azione o nella musica. La soundbar supporta la modalità Surround Sound Expansion, che amplia il suono per coinvolgere maggiormente anche chi siede lateralmente rispetto allo schermo.

Connessione versatile e uso immediato

Compatibile con la maggior parte dei televisori, la soundbar si collega facilmente tramite ingresso ottico o Bluetooth, permettendo anche di riprodurre la musica direttamente dallo smartphone. Non serve installazione complicata: basta collegare l’alimentazione e la connessione audio. Inoltre, la funzione Smart Sound analizza automaticamente i contenuti in riproduzione e ottimizza il suono in tempo reale, adattandolo a dialoghi, musica o azione.

Design compatto e controlli intuitivi

Il design lineare e discreto della Samsung HW-T420/Z si adatta a qualsiasi tipo di ambiente domestico, anche a spazi ridotti. Può essere posizionata sotto il televisore o fissata al muro grazie agli appositi fori. Il telecomando incluso consente di gestire volume, input e modalità audio, ma è compatibile anche con il telecomando dei TV Samsung per un controllo semplificato da un solo dispositivo.

Il prezzo di listino della Samsung HW-T420/Z è di 139€, ma ora è disponibile su Amazon a 78,99€, con uno sconto netto di 60€.

