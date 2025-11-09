Bank of America, dipendenti avviano class action per il tempo non retribuito di avvio dei computer

Alcuni dipendenti di Bank of America stanno tentando una class action contro la banca multinazionale e società di servizi finanziari affermando che, da anni, centinaia di dipendenti che lavorano da remoto devono prima completare le procedure di avvio dei computer prima che il loro lavoro possa essere retribuito.

A riferirlo è la rivista Human Resources Director citando una dipendente della sede di Jacksonville secondo la quale l’istituto finanziario obbliga lei e suoi colleghi che lavorano ad ore a eseguire procedure di login che prevedono diversi accessi di sicurezza, il caricamento di un foglio elettronico e il collegamento a VPN, passaggi che devono essere completati prima che tutto venga conteggiato come orario lavorativo.

I vari passaggi, a detta della dipendente, non sono veloci. Secondo i documenti depositati presso la Corte distrettuale USA per il distretto occidentale della Carolina del Nord, i dipendenti hanno ogni volta bisogno dai 15 ai 30 minuti per disporre della piena operatività dei sistemi; se si verifica un problema tecnico, bisogna riavviare e ricominciare da capo, e il conteggio delle ore effettivamente dedicate al lavoro si ferma.

I lavoratori devono accendere i computer, attendere il caricamento di Windows, usare il loro telefono cellulare per chiedere un token di sicurezza per il collegamento alla VPN, attendere l’arrivo del token, eseguire il login alla rete, aprire le applicazioni web richieste indicando password separate e infine scaricare un foglio elettronico Excel specifico per quella giornata lavorativa: solo a questo punto possono iniziare a ricevere chiamate dalla clientela commerciale e rispettare i requisiti di rendicontazione ed ogni altro adempimento normativo.

Riavvio dei sistemi più volte al giorno

Il lavoro non retribuito non riguarda solo il primo avvio dei sistemi: durante le pause pranzo (non retribuite) molti sistemi di disconnettono automaticamente o perdono per altri motivi la connessione, obbligando i lavorato a ripetere procedure di login, perdendo ogni volta dai 3 ai 5 minuti di tempo (sempre non retribuito), a volte anche di più quando è richiesto il riavvio completo del sistema. Alla fine dei turni, i lavoratori devono eseguire il logout dai vari programmi e spegnere i computer per sicurezza, aggiungendo altri due o tre minuti al tempo non pagato.

La questione è nelle fasi iniziali di valutazione; la corte non si è ancora pronunciata sulla validità dell’azione collettiva così come nel merito delle accuse.