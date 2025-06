Cassa Soundcore Select 4 Go, portatela sempre con voi pagandola solo 21,99

Pubblicità La cassa Bluetooth portatile Soundcore Select 4 Go è disponibile ora su Amazon a 21,99€ invece di 29,99€, un prezzo che la rende interessante per chi cerca un dispositivo compatto e resistente per ascoltare musica in movimento. Nonostante le dimensioni contenute, l’altoparlante offre una potenza di 5W, sufficiente per riempire una stanza o accompagnare attività all’aperto con un suono definito e dinamico. La resa audio, seppur contenuta in wattaggio, è studiata per privilegiare nitidezza e presenza, risultando efficace per podcast, playlist e telefonate in viva voce. La resistenza è uno dei punti forti: la certificazione IP67 garantisce protezione da acqua e polvere, e il design galleggiante permette l’utilizzo in piscina o al mare senza rischi. Una soluzione adatta quindi a chi frequenta ambienti umidi o polverosi, come campeggi, spiagge o percorsi di trekking. L’autonomia di 20 ore con una sola ricarica la rende adatta a giornate intere senza accesso alla corrente, come escursioni, eventi all’aperto o viaggi in tenda. Il cinturino integrato ne facilita il trasporto, consentendo di agganciarla facilmente a zaini o biciclette. Infine, la possibilità di accoppiare due unità in modalità True Wireless Stereo consente di ampliare il fronte sonoro, trasformando una semplice cassa portatile in una configurazione stereo per ambienti più ampi o piccoli gruppi. Click qui per comprare la cassa Soundcore a 21,99€ su Amazon

