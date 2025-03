Sconto super, LG OLED evo Serie G4S 2024 con AI con un anno di DAZN

Pubblicità Amazon lancia un’offerta da non perdere sui recenti LG OLED evo Serie G4S 2024, due modelli che portano la qualità dell’OLED ai massimi livelli. Il 55 pollici è scontato da 2.399€ a 1.515,30€, con un ulteriore ribasso automatico di 116,29€ al checkout, portando il prezzo finale a 1.399€. Il 65 pollici, (sempre con ribasso finale al check ou) costa 1.798,90€. Ma cosa rende questi TV così speciali? Il cuore pulsante: il processore α11 AI I nuovi LG OLED evo G4S sono equipaggiati con il potentissimo processore α11 con Intelligenza Artificiale, progettato per migliorare immagini e audio in tempo reale e studiato ad hoc per i pannelli Oled. L’Ai studia i gusti personali e con Picture Wizard regolerà la resa visiva per adattarla ai tuoi gusti, scegliendo fra 85 milioni di possibilità. Grazie a sofisticati algoritmi di deep learning, il TV ottimizza nitidezza, contrasto e colori scena dopo scena, offrendo un’esperienza visiva senza precedenti. Luminosità senza rivali: OLED evo con Brighter Booster Max La tecnologia OLED evo, potenziata dal sistema Brighter Booster Max, porta la luminosità a un livello superiore. Il risultato? Immagini più brillanti e dettagli incredibilmente definiti, perfette per qualsiasi condizione di luce. Che tu guardi un film di giorno o di notte, l’Intelligenza Artificiale del TV rileva la luminosità del tuo ambiente e bilancia l’immagine di conseguenza, per offrirti una visione nitida e chiara. L’algoritmo di incremento della luce e l’architettura di controllo della luce porta a picchi di luminosità più alti del 150%. Design elegante e versatile La Serie G4S include una base da appoggio, permettendo di posizionare il TV senza necessità di supporti a parete. Un dettaglio che aggiunge praticità senza sacrificare il design ultra-sottile e raffinato. Lo schermo della serie G4 ha uno speciale trattamento che riduce del 99% i riflessi della luce, rendendoli meno invadenti e visibili, anche nelle stanze illuminate dal sole. Esperienza premium con webOS e aggiornamenti garantiti LG garantisce quattro aggiornamenti del sistema operativo webOS nei prossimi cinque anni, assicurando un’interfaccia sempre aggiornata e nuove funzionalità nel tempo. Audio e gaming di livello superiore Con Dolby Vision e Dolby Atmos, a calibrazione automatica, in modo da ricreare un profilo sonoro avvolgente in base all’acustica della stanza e a, la Serie G4S offre un’esperienza cinematografica immersiva. Per i gamer, la compatibilità con VRR, G-Sync e FreeSync assicura sessioni di gioco fluide e reattive, senza lag o tearing. Garanzia estesa sul pannello OLED A riprova della qualità del prodotto, LG offre una garanzia di cinque anni sul pannello OLED, un dettaglio che testimonia la durabilità e l’affidabilità di questa tecnologia. DAZN gratis per 12 mesi Con l’acquisto su Amazon avrete anche diritto ad avere 12 mesi di DAZN gratuito. Maggiori informazioni a questo link. Qui il regolamento completo della promozioe Offerta imperdibile, ma per quanto ancora? Gli sconti su Amazon rendono questi TV un’occasione davvero ghiotta per chi cerca un prodotto all’avanguardia. Tuttavia, le offerte potrebbero durare solo per un periodo limitato o fino a esaurimento scorte. Meglio approfittarne subito 🔹 LG OLED evo 55” G4S 2024 – Acquista su Amazon

🔹 LG OLED evo 65” G4S 2024 – Acquista su Amazon

