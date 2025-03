Apple scuote AI e Siri, fuori Giannandrea arriva il capo di Vision Pro

Pubblicità

Tanto tuonò che piovve: John Giannadrea non è più il responsabile dello sviluppo dell’Intelligenza artificiale Apple. La notizia della rimozione del capo di tutto il gruppo che si occupa del più controverso e fallimentare dei progetti degli ultimi anni non è ancora ufficiale ma viene data per certa dal solito ben informato Mark Gurman.

Secondo il giornalista di Bloomberg Tim Cook annuncerà la rimozione del manager dal suo ruolo, un evento rarissimo in Apple, come ovvia conseguenza dei ritardi e delle pessime figure rimediate anche nei confronti dei clienti assegnando l’incarico a Mike Rockwell, il responsabile del visore Vision Pro.

Nel nuovo ruolo – dice Gurman – Rockwell riporterà al responsabile software Craig Federighi, e avrà il compito di portare avanti lo sviluppo della Siri “più personale” che doveva essere rilasciata in questi giorni, ma che ormai sappiamo che, probabilmente, non arriverà che il prossimo anno.

La mossa non deve essere stata facile per Tim Cook. Giannandrea era stato un reclutamento di alto profilo e toglierli l’incarico rappresenta l’ammissione di un errore importante da parte dello stesso amministratore delegato di Apple, ma evidentemente si pensava che l’azione non potesse essere più rinviabile.

Rockwell, ex Dolby, è il responsabile del Vision Products Group (VPG), la divisione che ha sviluppato il visore di Apple e conta su grandi apprezzamenti per la capacità che ha avuto di creare un prodotto tecnologicamente di alto livello (anche se il successo commerciale non c’è).

Al suo posto entrerà Paul Meade, che ha guidato l’ingegneria hardware di Vision Pro sotto la supervisione di Rockwell. Giannandrea manterrà la supervisione sulla ricerca, sui test e sulle tecnologie legate all’intelligenza artificiale, incluso l’ambito della robotica.

Come spiega Gurman la necessità di salvare Siri è considerata evidentemente prioritaria rispetto a Visione Pro e Rockwell pare essere la persona giusta. Ha appunto «dimostrato di saper portare sul mercato nuovi prodotti e di gestire un’organizzazione ingegneristica con migliaia di persone.

Rockwell è noto per la sua capacità di risolvere problemi e spesso assume il ruolo di promotore delle tecnologie futuristiche diventano l’unico dirigente in grado di portare un nuovo dispositivo hardware dal concetto alla commercializzazione».

L’idea di Apple è probabilmente anche quella di integrare più profondamente l’IA nei suoi futuri dispositivi e in questo senso un manager che si è già occupato di hardware potrebbe essere la persona giusta.

L’arrivo di Rockwell si inserisce in un contesto dove è stato già spostato nel gruppo Ai Kim Vorrath che sarà vice di Rockwell. Nei giorni scorsi, Apple ha trasferito un altro manager senior dal team di Rockwell al gruppo Siri: Aimee Nugent. Come Vorrath, è conosciuta per la sua capacità di risolvere progetti complessi.

