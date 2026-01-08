Telecamera Tapo C200C motorizzata pan and tilt a solo 19,99 €

Amazon sconta oggi la Tapo C200C Telecamera Wi-Fi da Interno, un accessorio pensato per la videosorveglianza domestica. Il prezzo passa da 24,99 a 19,99€, offrendo caratteristiche utili per monitorare ambienti interni con controllo remoto, visione notturna e allarme integrato.

Controllo a 360 gradi e visione Full HD

La Tapo C200C integra un sistema motorizzato con movimento pan e tilt, in grado di coprire 360° in orizzontale e circa 114° in verticale. La risoluzione Full HD 1080p consente di catturare immagini nitide e dettagliate, mentre la visione notturna a infrarossi permette di sorvegliare l’ambiente anche al buio fino a 9 metri. Il design compatto ne facilita il posizionamento su mensole, pareti o soffitti.

Notifiche intelligenti e allarme integrato

La videocamera è dotata di rilevamento del movimento con invio di notifiche in tempo reale tramite app. È possibile attivare un allarme acustico e luminoso automatico in caso di movimenti sospetti, utile come deterrente in tempo reale. L’app TP-Link Tapo permette la gestione completa da remoto: controllo dell’inquadratura, attivazione/disattivazione microfono, visualizzazione live e accesso alle registrazioni.

Audio bidirezionale e memoria locale

Grazie al microfono e altoparlante integrati, la Tapo C200C permette di comunicare direttamente tramite l’app, utile per interagire con familiari o animali domestici. Supporta schede microSD fino a 256 GB per salvare i video localmente senza abbonamenti cloud. La crittografia dei dati e la modalità privacy garantiscono una gestione sicura dei contenuti video registrati e trasmessi.

Il prezzo della Tapo C200C è attualmente scontato: 19,99€ invece di 24,99€ di listino.

