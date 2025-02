Due videocamere Yi Pro a solo 28,99 €

Pubblicità

La telecamera di sicurezza YI Pro 2K è attualmente in sconto su Amazon, con un’offerta che abbassa il prezzo da 39,99 euro a 28,89 euro per un pacchetto da due unità. Un’opportunità vantaggiosa per chi desidera un sistema di sorveglianza domestico avanzato e accessibile.

Questo modello offre una risoluzione 2K (3MP), garantendo immagini nitide e dettagliate. Il rilevamento intelligente del movimento distingue con precisione tra persone, veicoli e animali, riducendo i falsi allarmi. Il sistema audio bidirezionale permette di comunicare in tempo reale tramite l’app YI Home, mentre la compatibilità con Alexa consente di gestire il dispositivo tramite comandi vocali e visualizzare il live streaming su dispositivi Echo Show. La visione notturna avanzata, grazie ai sensori a infrarossi, assicura immagini chiare anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Rispetto alla versione non Pro, questa telecamera offre una qualità video superiore, con una risoluzione più elevata e un sistema di rilevamento più sofisticato. L’integrazione con Alexa rappresenta un ulteriore vantaggio, rendendo il dispositivo più versatile e semplice da controllare.

L’offerta è disponibile fino a esaurimento scorte, con il pacchetto da due telecamere YI Pro 2K in vendita a 28,89€ su Amazon invece che 39,99 euro . Un’occasione da non perdere per migliorare la sicurezza della propria casa con un investimento contenuto.