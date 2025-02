Tutti vogliono un iPhone usato

Pubblicità

Il mercato degli smartphone usati e ricondizionati è cresciuto del 5% anno su anno nel 2024. È quanto emerge da dati riportati dallo studio “Secondary Smartphone Market Report” di Counterpoint Research.

Come confronto, il mercato degli smartphone nuovi si è ripreso da un difficile 2023, crescendo del 3% anno su anno. Secondo Counterpoint, dopo due/tre anni di crescita costante nelle varie aree geografiche, nel 2024 il mercato refurbished ha raggiunto la maturità arrivando ad una stagnazione in alcune aree.

Nel 2024 Apple guida quasi da sola la crescita nel mercato secondario ed è uno dei pochi produttori per il quale si segnala un incremento delle vendite nel 2024, con conseguente aumento della quota di mercato al 56%, rispetto al 51% del 2023. Sempre più consumatori scelgono il ricondizionato per risparmiare sull’acquisto di un dispositivo.

«La crescita di Apple questa volta riguarda principalmente modelli quali la serie degli iPhone 11 e 12», riferisce Glen Cardoza, Research Analyst di Counterpoint. Anche se la serie iPhone 13 e iPhone 14 è sul mercato da un po’ di tempo, molti consumatori rimangono con questi dispositivi più a lungo, creando una crisi nell’offerta. La scarsa disponibilità di modelli più recenti di iPhone ha influenzato in misura tale il prezzo medio nelle vendite globali dei ricondizionati al punto che nel 2024 questo è calato dell’11% anno su anno, arrivando a 394$ contro i 445$ del 2023. Al contrario, il prezzo medio dei Samsung è cresciuto per la maggiore preferenza degli utenti per i modelli top di gamma Galaxy S, anche se la quota di mercato complessiva del brand si è ridotta globalmente.

La vendita di prodotti “così com’è” – prodotti semplicemente puliti e riconfezionati, senza interventi tecnici – è cresciuta del 13% anno su anno.

«Dispositivi più durevoli hanno portato a permute di maggiore qualità, riducendo la necessità di interventi tecnici», spiega ancora Cardoza. «Inoltre, l’aumento dei costi nei ricambi, della manodopera e apparecchiature varie, porta molti player del settore a vendere smartphone “così com’è” per mantenere i margini».

Intanto si assiste a un aumento significativo nella vendita di smartphone 5G dei vari brand, dispositivi che nel 2024 rappresentano il 42% nel mercato globale degli smartphone ricondizionati, in salita rispetto al 28% del 2023. La quota di mercato del 2024 sarebbe stata ancora più alta, se fossero stati disponibili modelli di iPhone più recenti da permutare dal Q2 al Q4 2024.

