Offerte di Primavera, Tineco iFLOOR 5 Breeze, aspira e lava in un solo passaggio a 199 euro

Pubblicità

Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete è la lavapavimenti completa per pulire casa in un solo passaggio. Il dispositivo combina aspirazione e lavaggio, permettendo di eliminare contemporaneamente sporco secco, liquidi e macchie appiccicose senza dover prima spazzare e poi lavare. È ideale per diversi tipi di pavimenti duri sigillati, tra cui legno, piastrelle, marmo e laminato. Si acquista a 199 euro per le offerte di primavera su Amazon.

Grazie alle sue innovative celle, la durata della batteria è notevolmente prolungata, offrendo fino a 35 minuti di autonomia continua. Il sistema a doppio serbatoio include un contenitore per l’acqua pulita da 800 ml e uno per l’acqua sporca da 720 ml, con una capienza maggiore del 30% rispetto alla serie Tineco iFLOOR 3. Questo consente di coprire superfici fino a 190 m² senza dover interrompere la pulizia per svuotare o riempire i serbatoi.

Propone l’esclusiva spazzola di Tineco, progettata per raggiungere facilmente gli spazi più stretti. Grazie alla sua capacità di pulire lungo i battiscopa e negli angoli difficili, arriva a coprire spazi larghi appena 0,5 cm, garantendo risultati impeccabili in ogni punto della casa.

Per quanto riguarda la pulizia di rulli e i tubi è possibile farla con una semplice pressione di un pulsante, che attiva il sistema di pulizia automatica e si occupa di tutto. Inoltre, la tecnologia di asciugatura centrifuga rimuove efficacemente l’acqua residua dal rullo, mantenendolo asciutto, fresco e pronto per il prossimo utilizzo.

Grazie al raschietto piatto di Tineco, i detriti vengono eliminati in modo efficiente e l’acqua sporca viene raccolta all’interno del serbatoio, garantendo che il rullo rimanga pulito durante tutta la sessione di pulizia. Questo permette di utilizzare sempre una spazzola fresca, assicurando pavimenti perfettamente asciutti e senza aloni in pochi secondi.

Lo sconto è ghiotto per le offerte di primavera: la si acquista a 199 euro, anziché 299 euro.